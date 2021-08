Vừa mở cửa du lịch, Phuket rúng động bởi nghi án nữ du khách Thụy Sĩ bị cưỡng hiếp, giết

Vào ngày 5.8, thi thể của nữ du khách 57 tuổi đã được tìm thấy gần thác Tone Ao Yon. Cảnh sát xác định nạn nhân là bà Nicole Sauvain-Weisskopf, một quan chức Quốc hội Thụy Sĩ.

Ông Phiphat cho biết gia đình nạn nhân sẽ nhận được bồi thường lên đến 1 triệu baht (685 triệu đồng) từ quỹ du lịch của bộ. Theo ông, các cơ quan an ninh, cảnh sát du lịch và quan chức Phuket cần phối hợp tốt hơn để cải thiện lòng tin của du khách.

Bên cạnh việc cải thiện an ninh ở Phuket, ông cho rằng mọi điểm đến trong sáng kiến trên phải siết chặt các biện pháp an ninh để thuyết phục du khách rằng họ sẽ an toàn khi đến Thái Lan.