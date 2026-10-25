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    Thế hệ tiền đạo mới sở hữu thể hình cực chuẩn, U.23 Việt Nam thêm chiêu thức tấn công

    Thiếu Bá
    Thiếu Bá
    Điểm chung của nhiều tiền đạo có thể khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam trong thời gian tới là sở hữu thể hình rất tốt. Yếu tố này sẽ giúp U.23 Việt Nam có thêm phương án tấn công mới.

    Khác biệt đáng kể

    Nhiều tiền đạo trẻ quen thuộc sẽ không thể khoác áo U.23 Việt Nam trong thời gian tới. Tại SEA Games 34 năm 2027 và vòng loại U.23 châu Á 2028 (dự kiến diễn ra tháng 6.2027), độ tuổi quy định của các cầu thủ là sinh năm 2005 trở về sau (22 tuổi vào năm 2027 và 21 tuổi trong năm nay).

    Thế hệ tiền đạo mới sở hữu thể hình cực chuẩn, U.23 Việt Nam thêm chiêu thức tấn công- Ảnh 1.

    Thanh Nhàn (22) gặp bất lợi về thể hình khi khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam trước đây

    Ảnh: Đồng Nguyên Khang

    Hiện tại, chúng ta có Đình Bắc (22 tuổi, 1,80 m), Thanh Nhàn (23 tuổi, 1,73 m), Quốc Việt (23 tuổi, 1,73 m), Ngọc Mỹ (22 tuổi, 1,77 m) có thể chia tay U.23 Việt Nam từ giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai vào tháng 11 tới đây. Để thay thế cho những cầu thủ sắp chia tay đội tuyển U.23 Việt Nam vì tuổi tác, HLV Kim Sang-sik có thể gọi các nhân tố khác thay thế. Số này có Williams Minh Hoàng (19 tuổi, 1,90 m), Nguyễn Đăng Dương (21 tuổi, 1,84 m), Nguyễn Minh Tâm (21 tuổi, 1,80 m), Trần Gia Bảo (18 tuổi, 1,81 m), Nguyễn Lê Phát (19 tuổi, 1,75 m)… 

    Điểm mạnh mới, hướng tấn công mới

    Điểm mạnh về thể hình của các tiền đạo thuộc thế hệ mới có thể giúp U.23 Việt Nam có thêm lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi và tranh bóng bổng. Đây là điều mà U.23 Việt Nam trước đây không mạnh nên các tiền đạo trẻ của chúng ta tuy khá nguy hiểm trong những tình huống phối hợp nhóm và đi bóng xuyên phá, nhưng thường bế tắc khi tranh bóng trên không.

    Thế hệ tiền đạo mới sở hữu thể hình cực chuẩn, U.23 Việt Nam thêm chiêu thức tấn công- Ảnh 2.

    Williams Minh Hoàng nếu khoác áo U.23 Việt Nam, sẽ giúp cho toàn đội mạnh ở các pha bóng bổng?

    Ảnh: Ngọc Linh

    Giờ đây, với những tiền đạo thuộc thế hệ mới, U.23 Việt Nam vẫn có thể giữ nguyên được các điểm mạnh cũ, đồng thời phát huy thêm điểm mạnh mới. Ví dụ như Lê Phát và Gia Bảo đủ kỹ thuật và tốc độ để phát huy thế mạnh trong những pha phối hợp nhóm. Williams Minh Hoàng và Nguyễn Đăng Dương sẽ giúp U.23 Việt Nam có thêm điểm mạnh trong các pha tấn công giãn biên, lật cánh, đánh đầu.

    Điều mà các tiền đạo thuộc thế hệ mới cần được bổ sung trong thời gian tới, đó là kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế. Giải giao hữu tứ hùng tại Gia Lai, từ ngày 10 – 14.11, sẽ giúp cho họ bổ sung những điều còn thiếu. Ở giải đấu trên sân Pleiku, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh, gồm U.23 Qatar, Thái Lan và Singapore. Đây đều là "thuốc thử" liều cao, có thể giúp các cầu thủ U.23 Việt Nam vừa rèn luyện các bài bản tấn công, vừa gia tăng bản lĩnh trận mạc.

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