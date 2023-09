Thế nào là trường học hạnh phúc theo cách nhìn của học sinh?

Trường hạnh phúc là khi học sinh được khám phá, tạo ra màu sắc riêng

Năm học 2023-2024 đang thả neo, sự phát triển vượt bậc về mặt công nghệ thông tin và nhịp sống của xã hội phải càng ngày càng thay đổi để thích ứng là những thứ ta không thể ngăn cản. Mọi thứ đều phải "biến" chính nó thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân nó, hoặc là bị đào thải, hoặc là tiếp tục tồn tại.

Hãy so sánh một chiếc truyền hình (ti vi) hơn 30 năm về trước và truyền hình hiện tại. Chỉ với 3 thập niên, cái truyền hình to đùng, dày cộp mà còn chẳng có màu, giờ đây lại mỏng, màn hình to mà viền nhỏ, đầy đủ thứ màu sắc. 3 thập niên mà con người đã tiến bộ như vậy rồi! Chiếc truyền hình viền dày, màn hình nhỏ đã bị đào thải, giờ đây là thời kỳ của những chiếc máy "càng mỏng càng đắt".

Bạn thấy đó, mọi thứ phải phát triển và đào thải. Vậy tại sao những ngôi trường với những giáo án cũ vẫn còn đấy?

Vào 30 năm trước, ba mẹ chúng ta đi học phải mang cặp, học trong sách, học một cách khô khan thì giờ đây, đa số các trường vẫn giữ nguyên cách dạy như vậy! Tới giờ vào lớp, thầy giảng và chép gì trên bảng, học sinh chép lại y chang, chỉ biết lặp lại mà còn chẳng thấm được bao nhiêu.

"Nếu ta không thể khắc phục, ta sẽ tạo mới" là châm ngôn của rất nhiều các thế hệ đi sau, không ngừng tìm tòi và đổi mới.

Sự ra đời của các trường học hạnh phúc cũng từ đây mà bắt đầu. Trường học hạnh phúc là một khi bạn đặt chân vào đó, bạn sẽ như được mở khóa nhiều bậc cảm xúc khác nhau vì mỗi cách dạy của một giáo viên, là một màu sắc riêng biệt, tô lên bức tranh tuổi học trò. Ngôi trường hạnh phúc cần đủ 3 tiêu chí: An toàn-Yêu thương-Tôn trọng cùng với cách dạy học sôi nổi và không đi theo lối mòn, chẳng hạn học toán và văn nhưng lại được lồng cả các môn âm nhạc, mỹ thuật...

Nếu các thầy, cô muốn học sinh học một cách hiệu quả, muốn đất nước tìm được nhiều nhân tài, tìm ra các đường lối đặc biệt, hãy cho đầu óc của học sinh được tự tìm tòi, tự khám phá, được thư thái và tạo ra màu cho riêng các em.

Mấu chốt của việc giáo dục thành công là chỉ khi ta đào tạo được một công dân hạnh phúc. Đó cũng là mục đích của các ngôi trường hạnh phúc.

Học sinh Chen Bá Nguyên