Đã tìm ra đội bóng ‘đen’ nhất V-League, hai lần đấu sân khách đều bị hoãn vì Covid-19

Hà Nội FC đang đứng thứ 10 V-League với 16 điểm và trận đấu ở vòng cuối cùng giai đoạn 1 mang ý nghĩa sống còn với họ vì chỉ có thắng, đội bóng do HLV Park Choong-kyun dẫn dắt mới có cơ hội “thoát nạn”.

Thế nhưng một sự cố không may đã xảy ra chỉ một ngày trước khi trận đấu diễn ra (dự kiến vào ngày 7.5). Do là F2 của Covid-19 nên toàn bộ đội 1 SLNA sẽ phải tiến hành cách ly trong 12 ngày ngay tại đại bản doanh của đội.

Các cầu thủ đã tập luyện tích cực nhưng không may trận đấu đã không thể diễn ra vào ngày 7.5

Trước khi chia tay, HLV Park Choong-kyun chia sẻ với các học trò: “Thật tiếc khi chúng ta đã tập luyện chăm chỉ, tích cực và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu gặp SLNA nhưng không may lại có chuyện xảy ra nên chúng ta không thể thi đấu được. Ban tổ chức đã thông báo có dịch bệnh Covid-19 tại Nghệ An và cả nước nên giải đấu đã bị tạm dừng. Các tuyển thủ lên tập trung phục vụ đội tuyển quốc gia sẽ cống hiến hết mình. Còn các cầu thủ khác trở về nhà. Chúc các bạn có những ngày nghỉ an toàn vì chặng đường trước mắt chúng rất gian nan”.