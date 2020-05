Khán giả phải ngồi giãn cách ở 'chảo lửa' Thiên Trường xem Hoàng Anh Gia Lai

Như Thanh Niên đưa tin, Ban tổ chức sân Thiên Trường đã trình lên UBND tỉnh Nam Định về các phương án chuẩn bị cho trận đấu được xem là tâm điểm của vòng loại Cúp quốc gia. Một vẫn thi đấu không khán giả như vòng 1, vòng 2 V-League 2020. Hai sẽ đón khán giả vào sân như bình thường.

Sau khi xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covi-19, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý cho sân Thiên Trường đón khán giả nhưng không được phép “phủ kín” sân bởi lo ngại nguy hiểm. Sức chứa của sân Thiên Trường khoảng 20.000 chỗ ngồi nhưng số lượng vé bán ra chỉ khoảng 70% (12.000 vé).

Ông Trần Thái Toán – Giám đốc điều hành CLB Dược Nam Hà Nam Định trả lời Báo Thanh Niên vào chiều 20.5: “Như đã từng khẳng định, chúng tôi đã xây dựng những kế hoạch an ninh an toàn và y tế một cách kỹ lưỡng và chu đáo nhất để phòng tránh mọi sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Chúng tôi xác định an toàn cho khán giả , cho hai đội bóng và các thành viên ban tổ chức trận đấu…phải được đặt lên hàng đầu bởi hiện tại dù dịch bệnh Covid-19 đã bớt phức tạp hơn nhưng không được phép chủ quan”.