Lo sốt vó pháo sáng trận chiến Hải Phòng, CLB Hà Nội tìm mọi cách ngăn chặn

Hôm nay Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thuộc Công an TP. Hà Nội cho biết sẽ dùng mọi cách để ngăn pháo sáng trận Hà Nội - Hải Phòng. Hơn 500 nhân viên an ninh được huy động cùng cổng từ được lắp đặt quanh sân Hàng Đẫy là những biện pháp đầu tiên mà CLB Hà Nội phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội nhằm ngăn chặn sự cố phá hoại, đốt pháo sáng có thể xảy ra trước, trong và sau trận đấu vòng 10 V-League 2020.

Bên cạnh tính hấp dẫn của trận đấu khi Hà Nội FC và Hải Phòng đều khát khao một chiến thắng để hy vọng bám trụ trong top 8 đội dẫn đầu sau giai đoạn 1 thì màn so tài này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị phá hoại bởi các cổ động viên quá khích.

Hành động phản cảm của cổ động viên quá khích khi ném pháo sáng xuống sân ẢNH: MINH TÚ

Mấy mùa giải gần đây, cuộc chạm trán giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ này luôn để lại những kỷ niệm khá buồn khi sự cố đáng tiếc xảy ra trên khán đài. V-League 2017, Hải Phòng phải đá trên sân nhà không có khán giả do nhóm cổ động viên quá khích gây rối ở trận lượt đi gặp Hà Nội tại vòng 6.

Trận lượt về cũng mùa giải đó, trong trận đón tiếp Hải Phòng ở sân Mỹ Đình (do sân Hàng Đẫy đang sửa), một cơn “mưa” pháo sáng cùng hàng loạt các chai nước đã bị ném xuống. Mùa 2018, Hải Phòng tiếp tục bị Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt hơn 300 triệu đồng vì cổ động viên đốt pháo sáng. Rồi ở Mùa giải 2019, một lượng pháo sáng rất lớn cũng đã được đốt làm gián đoạn trận đấu giữa hai đội. Ban tổ chức sân Hàng Đẫy và CLB Hải Phòng đều phải chịu án phạt là 70 triệu đồng.

4 ngày trước khi trận đấu vòng 10 V-League 2020, nhằm ngăn chặn mọi sự cố đáng tiếc xảy ra như những năm qua, Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T phối hợp cùng Công an TP..Hà Nội siết chặt công tác an ninh cho trận đấu.

Hơn 500 nhân viên an ninh (cảnh sát, an ninh, bảo vệ) được huy động; CĐV Hải Phoòng gửi xe ở đường Hùng Vương di chuyển vào từ phố hàng Cháo, ngồi tại cửa B9. Cổ động viên Hà Nội ngồi cửa B13,14; Cổng từ sẽ được lắp đặt quanh sân vận động.

Lực lượng an ninh vất vả dập pháo sáng ẢNH: MINH TÚ

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng- Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội chia sẻ với báo chí: “Lường trước tính chất phức tạp, Trung đoàn đã tham mưu Giám đốc công an thành phố bố trí lực lượng bao gồm hình sự, cơ động, phòng cháy chữa cháy, giao thông, công an quận chuẩn bị cho trận đấu.

Đặc biệt, công an Hà Nội sẽ triển khai tốt từ khâu kiểm soát khán giả vào trong sân. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng tối đa các loại thiết bị kỹ thuật như cổng từ, máy soi để ngăn chặn, không cho cổ động viên mang chất cấm, hung khí, vật liệu nổ và các chất cấm khác vào trong sân.

Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ bố trí cả dưới mặt sân và trên khán đài theo từng khu vực để kiểm soát, bắt giữ ngay lúc hành vi gây rối như đốt pháo, gây thương tích cho cổ động viên hoặc những người có mặt trên sân. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội sẽ sử dụng các hình ảnh camera giám sát thu thập được để xác định rõ và chính xác cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật tại sân bóng đá.