Mùa giải căng thẳng đến giờ chót, VPF chuẩn bị tới… 4 cúp vô địch

Trước hết xin được nói về giải đấu lớn nhất nước, khi cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020 hứa hẹn còn nhiều kịch tính trong 3 vòng đấu còn lại, để đề phòng bất cứ kịch bản xảy ra, việc “đặt sẵn” các cúp ở một số sân ở vòng cuối cùng đã được VPF tính đến.

Nếu như cuộc đua ở nhóm B tranh một suất trụ hạng sẽ ngã ngũ vào ngày 31.10 thì nhiều khả năng phải sau đó hơn 1 tuần, cuộc chiến tranh chức vô địch V-League năm nay mới đến hồi kết. Lúc này, 4 đội bóng là Viettel (34 điểm), Hà Nội (32 điểm), Sài Gòn (31 điểm) và Than Quảng Ninh (31 điểm) vẫn còn ganh đua nhau. Nhóm 4 đội phía dưới đã hết cơ hội vô địch.

Khoảng cách chỉ hơn kém nhau đúng 3 điểm khiến cho mọi thứ vẫn rất khó đoán. Một điều thú vị hơn là lịch thi đấu vô tình xếp 4 đội này thi đấu liên tục với nhau trong 3 vòng đấu còn lại. Y như có thêm giai đoạn thứ 3, được xem như “vòng chung kết” với những ứng viên mạnh nhất tạo ra những cú bứt phá. Ở vòng 5 giai đoạn 2 vào ngày 29.10, Sài Gòn FC sẽ gặp Than Quảng Ninh còn Viettel gặp Hà Nội. Kế đến ở vòng thứ 6, Viettel sẽ gặp Than Quảng Ninh còn Hà Nội FC tiếp đón đội Sài Gòn. Tới vòng đấu cuối cùng, Sài Gòn FC sẽ gặp Viettel và Than Quảng Ninh đối đầu đội Hà Nội.