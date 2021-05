Nóng: Giải hạng nhất bị tạm dừng vì đội Công an Nhân dân được xem là F2 của Covid-19

Thông báo do Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban Điều hành giải ký vào ngày 5.5, nêu rõ: “Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương; gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức trận đấu của giải bóng đá hạng nhất 2021, để đảm bảo an toàn đối với cầu thủ và các thành viên tham gia giải đấu, Ban Điều hành tạm hoãn trận đấu giữa CLB Công an Nhân dân (CAND) và CLB Huế, ngày 5.5.2021 trên sân Pleiku; các trận đấu còn lại của vòng 7 giai đoạn 1 giải hạng nhất 2021 tiếp tục triển khai tổ chức theo lịch thi đấu đã ban hành”.