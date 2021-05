Nóng: Thầy Park loại Anh Đức, Văn Triền, Văn Vũ, đôn Hai Long từ U.22 sang

Cầu thủ còn lại là thủ môn Đặng Văn Lâm, hiện đang thi đấu cho CLB Cezero Osaka (Nhật Bản) và chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển trong thời gian FIFA Days.

Giai đoạn FIFA days sắp tới sẽ bắt đầu vào ngày 31.5, nên về nguyên tắc đây sẽ thời điểm thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt tại đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, theo đề nghị từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), CLB Cezero Osaka đã đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện để Đặng Văn Lâm có thể gia nhập đội tuyển sớm hơn. Theo đó, thủ thành này sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang UAE vào ngày 27.5, trùng với thời gian đội tuyển Việt Nam đặt chân tới UAE.

Cao Văn Triền (37) bị loại ẢNH: HOÀNG QUÂN

Trong số những cầu thủ bị loại có Cao Văn Triền (Sài Gòn FC), Tô Văn Vũ (đội Bình Dương), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (đội Sông Lam Nghệ An ), Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh (đội Đà Nẵng ), Nguyễn Minh Tùng,. Đặc biệt, ông đã loại Nguyễn Anh Đức (đội Long An), Phạm Xuân Mạnh (đội Sông Lam Nghệ An), thủ môn Phạm Văn Phong.

Điều đáng lưu ý, cầu thủ trẻ Nguyễn Hai Long của đội U.22 được ông Park đôn sang để cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022.

Hai Long đi UAE ẢNH: MINH TÚ

Chiều 26.5, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE lúc 16 giờ 10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến sẽ tới Dubai (UAE) vào 19 giờ 40 giờ địa phương (22 giờ 40 giờ Việt Nam).

Do đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so lịch hoạt động chính thức của AFC, nên thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do VFF bố trí. Đội cũng sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của VFF làm việc và thống nhất với LĐBĐ UAE, căn cứ từ đề xuất của HLV trưởng. Đến ngày 3.6, đội tuyển sẽ chuyển sang khách sạn do AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham dự các trận đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.

Đức Huy (giữa) vẫn có mặt ẢNH: HOÀNG QUÂN

Liên quan các qui định về phòng, chống dịch COVID-19, hôm qua (24/5), toàn đội đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trước khi di chuyển sang UAE. Khi đặt chân tới sân bay Dubai và làm thủ tục nhập cảnh, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ thêm một lần nữa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Tuy nhiên, toàn đội sẽ không phải ở lại sân bay để chờ kết quả mà sẽ được BTC địa phương bố trí xe bus đưa thẳng về khách sạn và cách ly tại đây cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Thời gian chờ kết quả sẽ không vượt quá 24 tiếng.