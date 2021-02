Ông Park mong ước gì khi cách ly y tế cùng các trợ lý tuyển Việt Nam?

“Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tùy theo tình hình của dịch bệnh và vì quyền thi đấu của các đội. Để phù hợp với quyền của các đội chủ nhà, nên thực hiện theo tình hình đại dịch chứ không phải biểu quyết theo đa số các đội. Nhiều khía cạnh sẽ được tính đến và một trong số đó là tình hình đại dịch ở đất nước của các đội thi đấu. Ví dụ, nếu bảng đấu có 5 đội, đó là về tình hình của 5 quốc gia", Tổng thư ký AFC - Dato Windsor John đưa ra thông báo vào ngày 6.2.

Thông báo kể trên đồng nghĩa, AFC không thỏa hiệp với quan điểm của Malaysia hay Thái Lan, về việc chuyển các trận đấu từ tháng 3 dồn sang tháng 6 theo hình thức tập trung.

Nhưng tất nhiên ông Park không muốn hoãn trận đấu trong tháng 3. Với các lý do sau: Thứ nhất, so với Thái Lan, Malaysia, đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn khi đã duy trì hoạt động bóng đá trong nước gần như cả năm 2020. Những gián đoạn do dịch Covid -19 chỉ mang tính thời điểm. Bên cạnh giải chuyên nghiệp quốc gia, đội tuyển Việt Nam cũng có gần 1 tháng rèn quân và được đá cọ xát bằng hai trận giao hữu nội bộ với đội U.22 quốc gia.