Pháo sáng bắn 'tung tóe', sân Hàng Đẫy và CLB Hải Phòng chỉ chịu án rất 'mềm'

Còn năm nay, pháo sáng vẫn bị đốt nhưng do số lượng ít hơn nên mức xử lý dành cho sân này cũng thấp hơn. Ông Vũ Xuân Thành – Trưởng Ban kỷ luật VFF cho biết: “Chúng tôi đã xem xét kỹ hồ sơ mà Ban điều hành V-League gửi sang. Theo quan điểm của Ban điều hành, vì BTC sân Hàng Đẫy đã có sự cố gắng trong công tác đảm bảo an ninh an toàn nên dù vẫn để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng nhưng không đáng bị phạt quá nặng và nên có tình tiết giảm nhẹ.