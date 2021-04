Tại sao tuyển Việt Nam chưa đủ điều kiện ra nước ngoài đấu vòng loại World Cup?

Các cầu thủ của CLB Sài Gòn, đội Bình Định, đội Hà Tĩnh, đội Hải Phòng, đội Đà Nẵng , đội Bình Dương, đội SLNA, đội Thanh Hóa, đội TP.HCM, đội Than Quảng Ninh , đội Viettel, đội Long An được tiêm vắc xin phòng vào ngày 19.4. Còn nhóm các cầu thủ thuộc CLB Hà Nội và HAGL hoàn thành tiêm phòng Covid-19 vào ngày 20.4. Mũi tiêm nhắc lại dự kiến sẽ được thực hiện vào giữa tháng 5 tới. Phải tiêm đủ các mũi vắc xin Covid-19, đội tuyển Việt Nam mới đủ điều kiện về đảm bảo an toàn y tế khi ra nước ngoài.