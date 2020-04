Messi, Ronaldo và những mỹ nhân thể thao “khoe hàng” bị chỉ trích thiếu ý thức

Cựu tay vợt hàng đầu thế giới Ashley Harkleroad thậm chí khoe ảnh trần truồng trong biệt thự Malibu và một chú chó đứng chiêm ngưỡng những đường cong của cô ấy. Nữ tay vợt đầu tiên hợp tác với Playboy thể hiện bằng cách đăng ảnh khỏa thân hoàn toàn và nói đùa rằng cô ấy đang tiết kiệm tiền mua quần áo. Harkleroad dường như không biết gì về việc cô sẽ không tiết kiệm bất kỳ khoản tiền nào bằng cách không mua các mặt hàng mới từ các cửa hàng thời trang hiện đang đóng cửa và thay vào đó chỉ chọn không mặc đồ của mình. Trò đùa càng lố hơn với việc chơi chữ cho thấy Harkleroad không thấu hiểu thực tế rằng những người không có vận may sở hữu tài sản hàng triệu USD hiện đang phải đối mặt với với việc cắt giảm chi phí tối thiểu hoặc đã và đang đối mặt viễn cảnh u ám do khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể xảy ra do dịch Covid-19.