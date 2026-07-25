Thêm dược phẩm phòng bệnh, điều trị ung thư được lưu hành

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định cấp, gia hạn đăng ký lưu hành tại Việt Nam 24 vắc xin, sinh phẩm; cấp giấy đăng ký lưu hành 20 thuốc sản xuất trong nước từ dược liệu.

Trong 24 dược phẩm là vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (kể từ 17.7.2026) có 18 vắc xin sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm; 4 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm và 2 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm.

Thêm các dược phẩm được gia hạn, cấp phép lưu hành tại Việt Nam, người bệnh thêm cơ hội tiếp cận thuốc, phương pháp điều trị mới ẢNH: TUẤN MINH

Trong 24 sản phẩm nêu trên, có các sản phẩm là các chế phẩm mới, thuốc sinh học điều trị loãng xương và một số bệnh về xương; dung dịch tiêm chỉ định cho các trường hợp thiếu hụt hormone tăng trưởng; thuốc dùng cho bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông bị kháng thuốc.

Với ung thư và bệnh hiếm, trong lần gia hạn, cấp giấy đăng ký lưu hành này, có kháng thể đơn dòng trị ung thư bằng phương pháp miễn dịch, dùng trong điều trị một số ung thư như phổi, ung thư đường mật.

Ngoài ra, dược phẩm điều trị bệnh đau tủy ở người trưởng thành; dược phẩm dùng cho liệu pháp gen điều trị bệnh teo cơ tủy sống ở trẻ em (bệnh di truyền hiếm gặp) có trong danh sách được gia hạn, cấp giấy đăng ký lưu hành.

Cục Quản lý dược cũng gia hạn, cấp phép cho vắc xin phòng bệnh viêm gan siêu vi A; vắc xin ngừa cúm A/H1N1, H3N2, cúm B.

Cục Quản lý dược yêu cầu cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải tuân thủ các quy định hiện hành về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cũng từ 17.7.2026, có thêm 20 thuốc sản xuất trong nước, là các thuốc dược liệu được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, bao gồm thuốc có các thành phần chính là cao khô lá thường xuân; cao đặc mộc hoa trắng; diệp hạ châu; cao đặc kim tiền thảo; cao khô actiso... Tùy thành phần hoạt chất chính, sản phẩm được dùng cho một số bệnh về gan, sỏi đường tiết niệu, viêm đại tràng... theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.