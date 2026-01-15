Thêm một cây cầu nối liền TP.HCM với Đồng Nai

Ngày 15.1, UBND TP.HCM cùng với Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) tổ chức khởi công xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2029, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, khai thác lâu dài.

Cầu Phú Mỹ 2 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (khu Nam TP.HCM), kết thúc tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời kết nối trực tiếp với cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công trình giúp giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và hình thành trục giao thông liên vùng mới, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển đô thị - công nghiệp khu Đông TP.HCM và khu vực Biên Hòa - Đồng Nai theo hướng xanh, bền vững.

Cầu Phú Mỹ 2 khi hoàn thành sẽ nối liền TP.HCM với Đồng Nai ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cầu Phú Mỹ 2 khi hoàn thành sẽ có vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, liên vùng. Mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với khu vực phía nam, phía đông và vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Thực hiện định hướng phát triển theo mô hình đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng, lấy hạ tầng giao thông làm động lực phát triển của TP.HCM.

Theo đại diện Masterise Group, khối doanh nghiệp tư nhân thế hệ mới luôn tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và TP.HCM thực hiện các trọng trách quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Masterise Group tự hào được góp sức và cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất để triển khai cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ đúng tiến độ, chất lượng cao. Việc tham gia đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm còn là cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành lâu dài cùng quá trình phát triển đô thị bền vững, kiến tạo những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển của thành phố.

Cầu Phú Mỹ 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029

Việc Masterise Group tham gia đầu tư hai dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn theo hình thức PPP - BT không chỉ góp phần huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng mà còn thể hiện sự sẵn sàng gánh vác trọng trách cùng thành phố và đất nước với những dự án tầm quốc gia, khẳng định tầm vóc của một doanh nghiệp tư nhân thế hệ mới tiêu biểu.

Bên cạnh vai trò là nhà phát triển bất động sản đô thị tầm vóc quốc tế, Masterise Group đang từng bước khẳng định năng lực gánh vác các dự án trọng điểm quốc gia, trở thành đơn vị tin cậy trong lĩnh vực hạ tầng - giao thông, với cách tiếp cận bài bản, dài hạn, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, định hướng quy hoạch và lợi ích công cộng.

Gần đây nhất, Masterise Group cũng là chủ đầu tư được Chính phủ, Bộ Công an tin tưởng lựa chọn cho dự án cảng hàng không Quốc tế Gia Bình, với tổng mức đầu tư gần 200.000 tỉ đồng.

Cách thức triển khai các dự án cũng khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư, trong đó khối tư nhân tiêu biểu như Masterise Group chủ động đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền địa phương, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực triển khai để kiến tạo những công trình hạ tầng mang tầm vóc quốc gia, nền tảng cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.