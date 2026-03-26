Thêm nhà dân chênh vênh bên mép vực ở Đồng Nai: UBND xã xác nhận Báo Thanh Niên phản ánh đúng

Ngày 26.3, UBND xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai có báo cáo vụ việc liên quan đến phản ánh của Báo Thanh Niên qua bài viết "Đồng Nai: Thêm tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu", và nhận định "phản ánh của báo chí là đúng thực tế".

Theo UBND xã Phú Riềng, dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối đường ĐH.312 với đường ĐT.759 có tổng chiều dài 13,4 km.

Căn nhà ông Nguyễn Trọng Mạnh qua xác minh từ địa phương, cao hơn mặt đường khoảng 4 m ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong đó, đoạn từ đầu tuyến (giao với đường ĐH.312) hướng đi xã Phú Trung có chiều dài khoảng 5,7 km thuộc địa phận xã Phú Riềng.

Tùy vào địa hình hai bên, bao gồm cả mương thoát nước dọc tuyến và taluy, mặt cắt ngang toàn bộ khoảng từ 12 m đến hơn 20 m; có 2 công trình cầu bê tông cốt thép trên tuyến.

Dự án thực hiện theo hình thức "nhà nước và nhân dân cùng làm" với vị trí đầu tuyến kết nối vào đường ĐH.312, hiện trạng là đường láng nhựa có bề rộng mặt đường hiện hữu khoảng 3 m - 3,5 m đã xuống cấp.

Tuyến đường có nhiều vị trí được hạ cốt nền nhưng phần lớn là diện tích đất nông nghiệp người dân trồng cây lâu năm ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dự án ảnh hưởng đến 329 thửa đất của dân với tổng diện tích hơn 20,5 ha; diện tích đất giao thông hiện hữu là 7,16 ha. Sau quá trình dân vận của các cấp chính quyền địa phương (thuộc huyện Phú Riềng cũ) và chủ đầu tư, người dân đã đồng thuận hiến 100% đất để làm đường.

Theo UBND xã Phú Riềng, do địa hình tại khu vực khá phức tạp, tuyến đi qua khu vực đồi và suối lớn ngoài dự án cầu số 1 đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư năm 2021.

Trong hồ sơ thiết kế, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng đã tính toán đầu tư thêm 2 cây cầu bê tông cốt thép nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông trong tương lai, tuy nhiên khối lượng đào đắp ở hai bên đầu là rất lớn, dẫn đến các vị trí gần cầu này bị ảnh hưởng chênh cao là không thể tránh khỏi.

Căn nhà bà Nguyễn Thị Thuận cao hơn nền đường khoảng 11 m

Phần đất đào để hạ độ dốc dọc tại 3 vị trí có nhà dân với khối lượng đào khoảng 85.500 m3 tận dụng để đắp lề đường, phần đất của các hộ dân hiến đất có phạm vi mặt cắt ngang từ 12 m đến khoảng hơn 20 m và một số vị trí sau khi hoàn thiện có cao độ thấp hơn nền đường của mặt đất hiện hữu.

Trong quá trình triển khai dự án vì điều kiện địa hình bất lợi cần phải đào sâu dẫn đến tình trạng một số hộ dân bị ảnh hưởng.

Đoàn kiểm tra của tỉnh Đồng Nai kiểm tra vị trí bị hạ cốt nền đường phía trước nhà bà Nguyễn Thị Thuận

Trong đó nổi cộm có 3 trường hợp gồm: hộ ông Lầu Dẩu Mềnh có nhà cao hơn đường khoảng 2 m, hộ ông Nguyễn Trọng Mạnh có nhà cao hơn đường khoảng 4 m và hộ ông Nguyễn Như Uyển (hộ bà Nguyễn Thị Thuận - PV) có nhà cao hơn đường khoảng 11 m. Cả 3 hộ này đều hiến đất để làm đường.

"Sự việc theo như phản ánh của báo chí và dư luận là đúng thực tế", báo cáo của UBND xã Phú Riềng nêu.