Sau 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank báo lãi vượt tỉ USD thì đến các ngân hàng thương mại cũng báo lãi lớn. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.800 tỉ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 22.900 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra ở mức 22.000 tỉ đồng đã được cổ đông thông qua.

Trong năm 2023, tổng tài sản của Techcombank tăng 21,5% lên 849.500 tỉ đồng; tín dụng tăng trưởng 19,2% so với đầu năm. Ngân hàng này cũng vừa công bố dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền mặt ít nhất 20%/tổng lợi nhuận, tương đương 4 - 5% vốn chủ sở hữu tại thời điểm đầu năm, ước tính khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2024.

Thêm nhiều ngân hàng báo lãi trên 10.000 tỉ đồng NGỌC THẮNG

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cũng bố kết thúc năm 2023, VIB đạt tổng doanh thu hơn 22.000 tỉ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2022, trong đó thu nhập từ lãi đạt hơn 17.000 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi chiếm 22% doanh thu, với sự đóng góp tích cực của các mảng thẻ tín dụng, bảo hiểm, ngoại hối và các khoản thu từ nợ đã xử lý rủi ro. Trừ hết các chi phí, VIB đạt lợi nhuận trước thuế hơn 10.700 tỉ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm 2022 và chỉ thực hiện được 88% kế hoạch đề ra. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25%.

Tại thời điểm 31.12.2023, tổng tài sản VIB đạt gần 410.000 tỉ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt hơn 267.000 tỉ đồng, tăng 14,2%, sử dụng toàn bộ hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp đầu năm.

Trước đó, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) trong hội nghị tổng kết cuối năm cũng cho biết lợi nhuận riêng lẻ ngân hàng trong năm 2023 đạt gần 24.688 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất đạt 26.200 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2022.

Theo dự kiến sẽ có thêm 4 ngân hàng nữa có lợi nhuận năm 2023 vượt mốc 10.000 tỉ đồng là là ACB, VPBank, SHB và HDBank. Trước đó, lãi trước thuế 9 tháng đầu năm 2023 của các ngân hàng này đã vượt hoặc xấp xỉ ngưỡng này.