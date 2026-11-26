Sau những thành công trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, Dương Khắc Linh lấn sân sang điện ảnh với phim đầu tay Phi vụ bông tuyết vàng (khởi chiếu ngày 11.12), đồng đạo diễn Phạm Hồ Sơn. Hôm 23.11, đến lượt nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường công bố dự án điện ảnh mới Lồng vàng (dự kiến chiếu năm 2027) với vai trò biên kịch và cùng Nguyễn Chung (từng đạo diễn phim Hạnh phúc máu) ngồi ghế đạo diễn.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh (trái) và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường Ảnh: NVCC

Màn lấn sân của Dương Khắc Linh, Đỗ Mạnh Cường sang lĩnh vực điện ảnh ít nhiều thu hút sự quan tâm của truyền thông, công chúng bởi cả hai vốn đã có chỗ đứng riêng trong lĩnh vực âm nhạc hay thời trang. Những ý tưởng làm phim của họ cũng được mong chờ tạo nên làn gió mới trên màn ảnh rộng.

Tuy nhiên, việc "tay ngang" làm phim cũng làm dấy lên không ít sự nghi ngờ về khả năng dẫn dắt một dự án điện ảnh và chất lượng của phim. Bản thân những nhà làm phim mới cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khi bước vào một "cuộc chơi" không phải sở trường.

Hình ảnh mới công bố của phim Lồng vàng Ảnh: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Dương Khắc Linh thừa nhận "làm phim không giống như làm nhạc". Một người mới như anh phải đối mặt với những khó khăn trong việc kêu gọi nhà đầu tư, vận hành một ê kíp đông đảo để tạo nên một tác phẩm chỉn chu, sau đó là áp lực doanh thu đủ cho nhà đầu tư thu hồi vốn, tạo tiền đề tốt cho dự án sau. Dương Khắc Linh cho biết dù hiểu rõ rủi ro cùng sự cạnh tranh khốc liệt ở phòng vé Việt, anh vẫn quyết định bước vào cuộc đua này với tâm thế "liều ăn nhiều". Nam nhạc sĩ giải thích: "Làm phim là đam mê từ lâu của tôi, nếu bây giờ không làm, sau này sẽ rất hối hận".

Tự nhận là "kẻ ngoại đạo" đối với điện ảnh, Đỗ Mạnh Cường ý thức rõ về việc học hỏi và nỗ lực thật nhiều khi bước chân vào lĩnh vực này. "Những thành công từ thời trang hay hội họa có thể khiến mọi người chú ý đến bước đi này của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng đây không phải là sự bảo chứng cho thành công của một tác phẩm điện ảnh. Tôi xem mình là "tân binh" của lĩnh vực này, sẵn sàng lắng nghe, cho mình thêm một cơ hội tích lũy kinh nghiệm từ người đi trước để có thể tạo ra một bộ phim chất lượng, chỉn chu", nhà thiết kế cho hay.

Steven Nguyễn trong phim Phi vụ bông tuyết vàng sắp ra mắt Ảnh: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Phạm Huy Cận, Giám đốc sản xuất của Lồng vàng, chia sẻ sau nhiều năm quan sát thị trường điện ảnh Việt, anh và Đỗ Mạnh Cường mới quyết định làm phim vào thời điểm này. Họ nhận thấy nhiều điểm thuận lợi như điện ảnh Việt đang phát triển mạnh, thị trường mở rộng, khán giả Việt ủng hộ phim Việt nhiều hơn…; đồng thời cũng ý thức được rằng sự cạnh tranh khốc liệt hơn, công chúng kỳ vọng ngày càng cao vào phim Việt. Dẫu vậy, bộ đôi này vẫn quyết tâm theo đuổi với quan niệm "phải đi mới thành đường". Trước mắt, họ đặt mục tiêu đầu tư tốt cho phần ý tưởng, kịch bản, chi phí sản xuất… với niềm tin một tác phẩm đủ tốt sẽ có chỗ đứng ngoài thị trường.