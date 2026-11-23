EU đang từng bước hình thành một mạng lưới đối tác thương mại tại Đông Nam Á Ảnh: Reuters

Nó là bằng chứng mới cho thấy, thứ nhất, EU đang từng bước hình thành một mạng lưới đối tác thương mại tại Đông Nam Á. EU đã có FTA với Singapore và Việt Nam, vừa ký với Indonesia, đạt thỏa thuận đáng kể với Philippines hồi tháng 9 và đang đàm phán với Thái Lan, Malaysia. EU đi với từng nước thay vì chờ hiệp định với cả ASEAN, để không chậm bước vì đồng thuận nội khối.



Thứ hai, EU coi thương mại là một công cụ giúp đảm bảo an ninh kinh tế và gây dựng tự chủ chiến lược. Đông Nam Á trở thành thị trường và nguồn cung quan trọng đối với EU. Mở rộng thương mại giúp giảm thiểu rủi ro.

Thứ ba, EU tạo dựng ảnh hưởng bằng sức mạnh thị trường và luật lệ, đưa các chuẩn mực châu Âu vào khu vực. EU tập trung vào mở rộng không gian lợi ích, giành thêm thị trường và tăng khả năng tự chủ. EU không loại ai ra khỏi cuộc chơi mà muốn có thêm chỗ đứng để vẫn có sự lựa chọn khác thay thế khi bị bên nào đó gây khó. Đó thực chất là giảm thiểu rủi ro theo nhiều hướng đa dạng hóa nguồn cung để tránh phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc, đồng thời mở rộng thị trường và dư địa ứng phó trước những biến động chính sách thương mại từ Mỹ.

Chiến lược ấy còn phải qua phép thử thực thi. Các hiệp định cần phê chuẩn và các vấn đề chưa phải đã hết. EU phải dung hòa các tiêu chuẩn về giá trị với nhu cầu nguyên liệu. Đối tác khu vực cũng có tính toán riêng: họ cần thêm lựa chọn nhưng muốn giữ tự chủ và cân bằng quan hệ. Indonesia chỉ là điểm đến mới trong chặng đường dài của EU tại khu vực.