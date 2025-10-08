Thêm thứ này vào cà phê giúp ngăn ngừa đột quỵ, sống thọ hơn

Nhiều chuyên gia khuyên rằng, thêm một thìa dầu ô liu vào tách cà phê mỗi ngày không chỉ mang lại hương vị độc đáo mà còn có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính.

Cô Aviv Joshua, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hampton Court (Mỹ), cho biết: Uống cà phê dầu ô liu có thể giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, bao gồm bảo vệ chống lại bệnh tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đồng thời tăng cường tuổi thọ.