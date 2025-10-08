Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thêm thứ này vào cà phê giúp ngăn ngừa đột quỵ, sống thọ hơn
Video Sức khỏe

Thêm thứ này vào cà phê giúp ngăn ngừa đột quỵ, sống thọ hơn

Thiên Lan - Anh Trang
08/10/2025 15:56 GMT+7

Thêm một thìa dầu ô liu vào tách cà phê mỗi sáng không chỉ tạo hương vị béo mượt lạ miệng mà còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Nhiều chuyên gia khuyên rằng, thêm một thìa dầu ô liu vào tách cà phê mỗi ngày không chỉ mang lại hương vị độc đáo mà còn có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính.

Cô Aviv Joshua, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hampton Court (Mỹ), cho biết: Uống cà phê dầu ô liu có thể giúp giảm viêm và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, bao gồm bảo vệ chống lại bệnh tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đồng thời tăng cường tuổi thọ.

- Ảnh 1.

Uống cà phê kèm dầu ô liu có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh mạn tính

ẢNH: AI

 

dầu ô liu cà phê cà phê ô liu Đột quỵ sống thọ
