Theo lời kể của những người am hiểu lịch sử làng nghề, trước đây, khi nghề đánh bắt phát triển, người dân chủ yếu đem cá đi bán. Việc làm mắm bắt đầu từ những lần thử nghiệm, rồi dần hình thành kinh nghiệm về cách muối cá, tỷ lệ cá và muối cũng như thời gian ủ.

Từ những mẻ mắm đầu tiên, người dân tiếp tục thử nghiệm với nhiều loại cá và tỷ lệ muối khác nhau. Theo kinh nghiệm được truyền lại, mỗi loại cá có đặc điểm và hương vị riêng, vì vậy người làm nghề phải quan sát, điều chỉnh để tìm ra cách chế biến phù hợp.