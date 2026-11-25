Ở người mắc đái tháo đường, việc đưa các chỉ số mỡ máu về ngưỡng mục tiêu chưa đồng nghĩa với việc nguy cơ biến chứng tim mạch đã được kiểm soát hoàn toàn. Bởi tình trạng đề kháng insulin và những bất thường trong chuyển hóa có thể khiến cholesterol tăng trở lại nếu người bệnh tự ý ngưng thuốc hoặc không tuân thủ điều trị. Do đó, việc duy trì kiểm soát mỡ máu lâu dài có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

PGS-TS-BS Trần Quang Nam thăm khám bệnh nhân nội trú

Bên cạnh đó, mục tiêu kiểm soát mỡ máu, đặc biệt là chỉ số LDL-cholesterol, cần được xác định dựa trên mức độ nguy cơ tim mạch của từng người bệnh. Chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động thể chất là những yếu tố cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng đủ để kiểm soát các chỉ số chuyển hóa nếu thiếu sự phối hợp điều trị bằng thuốc theo chỉ định.

Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Trần Quang Nam - Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Phó Trưởng Bộ môn Nội tiết, Trường Y - Đại học Y Dược TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ vì sao người mắc đái tháo đường vẫn cần duy trì điều trị ngay cả khi mỡ máu đã về ngưỡng mục tiêu; đồng thời làm rõ vai trò của việc phân tầng nguy cơ tim mạch, tuân thủ dùng thuốc và theo dõi định kỳ. Qua đó, giúp người bệnh chủ động kiểm soát các chỉ số chuyển hóa, hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

PGS-TS-BS Trần Quang Nam thăm khám bệnh nhân ngoại trú