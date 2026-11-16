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    Rối loạn mỡ máu và đường huyết ở người đái tháo đường: Các nguyên tắc dinh dưỡng hiệu quả

    Rối loạn mỡ máu và đường huyết ở người đái tháo đường: Các nguyên tắc dinh dưỡng hiệu quả

    Triệu Hà
    Triệu Hà
    Đái tháo đường không chỉ gây tăng đường huyết mà còn có thể kéo theo những rối loạn chuyển hóa mỡ máu, làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch. Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà còn có thể xảy ra ở người trẻ nếu bệnh không được kiểm soát tốt.

    Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp nhận một bệnh nhân nam 24 tuổi nhập viện với tình trạng tăng đường huyết nghiêm trọng, kèm rối loạn mỡ máu và nhiễm toan Ceton. Đáng chú ý, chỉ số triglyceride trong máu của bệnh nhân dao động từ 1.000 - 2.000 mg/dL, cao gấp nhiều lần mức bình thường. Theo bác sĩ, tình trạng thừa cân cùng lối sống và thói quen ăn uống thiếu lành mạnh là những yếu tố góp phần làm gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa. 

    Rối loạn mỡ máu và đường huyết ở người đái tháo đường: Các nguyên tắc dinh dưỡnghiệuquả - Ảnh 1.

    PGS-TS-BS Trần Quang Nam đang khám cho bệnh nhân cấp cứu

    Ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị và sử dụng thuốc theo chỉ định, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đồng thời đường huyết và mỡ máu. Việc lựa chọn thực phẩm, cân đối lượng chất bột đường, chất béo, chất đạm và kiểm soát khẩu phần ăn cần được thực hiện phù hợp với nhu cầu của từng người bệnh.

    Rối loạn mỡ máu và đường huyết ở người đái tháo đường: Các nguyên tắc dinh dưỡnghiệuquả - Ảnh 2.

    PGS-TS-BS Trần Quang Nam khám và tư vấn cho bệnh nhân

    Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Trần Quang Nam - Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Phó Trưởng Bộ môn Nội tiết Trường Y - Đại học Y Dược TP.HCM, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa rối loạn mỡ máu và đường huyết ở người bệnh đái tháo đường, từ đó nêu lên những nguyên tắc dinh dưỡng cần lưu ý và cách điều chỉnh thói quen ăn uống để hỗ trợ kiểm soát các chỉ số chuyển hóa. Qua đó, người bệnh có thêm kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe, hạn chế nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

    Mời quý vị đón xem chuỗi chương trình 'Chủ động khỏe để yêu thương' được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với sự phối hợp của Abbott Việt Nam, về hoàn thiện bức tranh bảo vệ tim - mắt ở người bệnh đái tháo đường, vào lúc 19 giờ thứ tư và thứ sáu hàng tuần, từ ngày 13.11 đến 2.12.2026 trên kênh Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

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    Rối loạn mỡ máu rối loạn đường huyết đái tháo đường tiểu đường dinh dưỡng bệnh viện đại học y dược TP.HCM

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