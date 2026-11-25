Chiến lược phục hồi phong độ và hormone tự nhiên

Đảm bảo giấc ngủ sâu từ 7–8 tiếng: Cố định thời gian đi ngủ trước 23 giờ để cơ thể bước vào chu kỳ sản sinh testosterone tối ưu nhất.

Tăng cường bài tập kháng lực: Tập luyện các bài tập phức hợp như Squat, Deadlift, Bench Press 3–4 buổi/tuần giúp kích thích tuyến yến giải phóng testosterone tự nhiên.

Bổ sung vi chất thiết yếu: Tăng cường Kẽm, Vitamin D3 và Magnesium từ hàu, thịt bò, ngũ cốc và tắm nắng sáng để duy trì nồng độ hormone ổn định.