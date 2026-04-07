Thi công đường quá chậm, gây khó khăn cho người dân

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
07/04/2026 08:20 GMT+7

Người dân ở khu vực đường Tân Thới Hiệp 21, P.Tân Thới Hiệp (trước đây thuộc P.Tân Thới Hiệp, Q.12), TP.HCM, phản ánh đơn vị thi công nâng cấp mở rộng con đường đã để đất đá ngổn ngang, gây khó khăn cho việc đi lại.

Theo quan sát của chúng tôi, đơn vị thi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang trên đường và trước lối vào nhà. Quá trình thi công không đồng bộ, chỗ thì rải một lớp đá dăm lởm chởm, chỗ thì lồi lõm, khiến các hộ dân trong khu vực than trời vì phương tiện ra vào rất khó khăn. Việc thi công quá lâu, sau đó không trả lại hiện trường sớm đã gây ảnh hưởng đời sống người dân, nhất là việc buôn bán ế ẩm vì không còn chỗ để xe và bụi bặm.

Đất đá và ống cống trên đường Tân Thới Hiệp 21, P.Tân Thới Hiệp

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đất đá và ống cống trên đường Tân Thới Hiệp 21, P.Tân Thới Hiệp

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Đặng Thùy Trâm, đoạn gần Trường ĐH Văn Lang, P.Bình Lợi Trung (trước đây thuộc P.13, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, đơn vị thi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm đóng cọc bê tông, sau đó để lại đất đá ngổn ngang giữa mặt đường, và mép bờ kênh lại không có ranh giới rất nguy hiểm. Ngoài ra, mỗi khi xe ben chở đất đá ra vào công trình làm rơi vãi, gây bụi bặm ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân; sinh viên qua lại gặp rất nhiều khó khăn. Ban đêm đèn đường không đủ sáng, dễ xảy ra tai nạn vì những chướng ngại vật giữa đường.

Đất đá và bê tông trên đường Đặng Thùy Trâm, đoạn gần Trường ĐH Văn Lang, P.Bình Lợi Trung

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đất đá và bê tông trên đường Đặng Thùy Trâm, đoạn gần Trường ĐH Văn Lang, P.Bình Lợi Trung

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị các đơn vị thi công nói trên đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để người dân sinh hoạt, đi lại thuận tiện.

