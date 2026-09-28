Thi công kè biển sau vụ hàng loạt biệt thự trăm tỉ bị bão đánh sập

Ngày 28.9, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại Khu nghỉ dưỡng villa Hoa Tiên nằm trong Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều máy móc công suất lớn cùng nhiều công nhân được huy động để ép cọc bê tông dự ứng lực, ngay phía trước khu vực có nhiều căn biệt thự từng bị sóng biển đánh sập, hư hỏng nghiêm trọng.

Công nhân đang thi công kè biển trước dãy căn biệt thự sát biển bị đổ sập ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Nguyễn Tiến Lực, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại Thái An, cho biết đơn vị được giao đảm nhận thi công tổng cộng 885 m kè biển tại dự án này.

Theo ông Lực, đơn vị bắt đầu triển khai thi công từ ngày 5.9 và dự kiến sẽ hoàn thành sau 2 tháng. Đơn vị sẽ tiến hành đóng cọc bê tông dự ứng lực để định hình tuyến đê, rồi tiếp tục gia cố hệ thống rọ đá phía ngoài nhằm giảm áp lực sóng. Sau khi hoàn thành sẽ cho thi công dầm mũ khóa đỉnh kè, lót vải địa kỹ thuật và tiến hành san lấp mặt bằng để hoàn thiện toàn bộ công trình.

Các cọc bê tông dự ứng lực dài 6 m được đóng xuống cát, ngay phía trước các căn biệt thự ẢNH: PHẠM ĐỨC

Như Thanh Niên đã phản ánh trước đó, Khu nghỉ dưỡng villa Hoa Tiên do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Dự án quy mô hàng trăm căn biệt thự cao cấp sát biển, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2019.

Tuy nhiên, cuối tháng 9.2025, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, sóng lớn kết hợp triều cường đã tàn phá tan hoang khu nghỉ dưỡng. Tổng cộng có 23 căn biệt thự bị hư hỏng, trong đó nhiều căn sát bãi biển bị đổ sập hoàn toàn, thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Những cọc bê tông dự ứng lực đã được cắm sâu xuống bãi cát ẢNH: PHẠM ĐỨC

Vào cuộc kiểm tra sau sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh chỉ rõ nguyên nhân khiến hàng loạt căn biệt thự bị đổ sập là do chủ đầu tư đã "quên" không thi công hạng mục kè biển đã được cấp phép từ trước. Trong khi đó, phần đê kè tự phát chưa được cấp phép lại có thiết kế sơ sài, không đảm bảo điều kiện chịu lực.

Phần đê kè mà chủ đầu tư đã làm "chui" có thiết kế sơ sài, không đảm bảo điều kiện chịu lực khiến nhiều căn biệt thự bị đổ sập sau bão ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đáng chú ý, dù Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đôn đốc quyết liệt, yêu cầu Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành phải tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành khắc phục hậu quả trước ngày 30.4, nhưng phải đến đầu tháng 9 năm nay, việc xây dựng kè biển mới chính thức được khởi động.