Thi khởi nghiệp về trà Việt

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm hướng đến việc nâng tầm giá trị trà Việt, vừa là sản phẩm kinh tế, vừa là biểu tượng văn hóa gắn liền đời sống người Việt. Cuộc thi hướng tới các bạn trẻ từ 18 - 25 tuổi, là sinh viên, startup, nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực F&B, lifestyle và văn hóa sáng tạo.

Cuộc thi được thiết kế như một hành trình khởi nghiệp thực thụ, nơi thí sinh được thử sức qua 4 vòng thi: Nhận diện vấn đề, Tạo giải pháp sản phẩm, Truyền thông sáng tạo và Gọi vốn đầu tư. Điểm đặc biệt là các đội vào vòng trong sẽ được ban tổ chức hỗ trợ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở khi tham gia các hoạt động thực tế tại Gia Lai, Lâm Đồng...

Khơi dậy văn hóa và viết tiếp câu chuyện thương hiệu của trà Việt ẢNH: BTC

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 300 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, quà tặng, voucher du lịch và cơ hội kết nối đầu tư. Các đội xuất sắc còn được làm việc trực tiếp với mentor, nhà đầu tư và chuyên gia khởi nghiệp, cùng cơ hội trình bày dự án tại Lễ hội Trà quốc tế World T.E.A Fest 2025 trước các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành trà. Những ý tưởng khả thi sẽ được các quỹ đầu tư xem xét hỗ trợ triển khai. Vòng thi online của GEN TEA 2025 đang diễn ra từ 5.11 đến 15.11.2025, với hình thức bài viết (500 chữ) hoặc video (2 - 3 phút).