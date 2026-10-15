Thi sáng tác về thương binh, liệt sĩ: Giải nhất 50 triệu đồng

Bộ VH-TT-DL vừa phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, gồm ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc. Cuộc thi nhận tác phẩm từ ngày 20.10.2026 đến hết ngày 30.1.2027, dự kiến trao giải vào tháng 5.2027, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải biểu diễn ở buổi phát động cuộc thi ẢNH: MINH NGỌC

Tại lễ phát động ngày 15.10, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết những cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước của nhiều thế hệ đã trở thành ký ức nhắc nhở các thế hệ sau về giá trị của hòa bình.

“Trong hành trình ấy, văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong gìn giữ ký ức lịch sử, khắc họa những hy sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, ông Đông nói.

Mở rộng đề tài sáng tác từ chiến tranh đến đời sống hôm nay

Cuộc thi dành cho văn nghệ sĩ, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Ban tổ chức kỳ vọng nhận được những tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật. Đề tài không chỉ giới hạn ở việc tái hiện chiến tranh mà còn mở rộng đến những câu chuyện, con người trong nhiều thời điểm khác nhau.

Theo ông Đông, các tác phẩm có thể khắc họa những gia đình chịu nhiều mất mát, thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên và những câu chuyện tri ân trong cuộc sống hôm nay.

Nhạc sĩ, cựu chiến binh Trương Quý Hải nhận định sáng tác về những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước là một dòng chảy đặc biệt trong đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam. Những tác phẩm tôn vinh, tri ân sự hy sinh vì Tổ quốc góp phần tạo nên diện mạo và giá trị của nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Giải thưởng được trao riêng cho từng thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc. Ở mỗi thể loại, giải nhất trị giá 50 triệu đồng, giải nhì 25 triệu đồng, giải ba 15 triệu đồng và giải khuyến khích 10 triệu đồng.

Tác phẩm dự thi gửi về Bộ VH-TT-DL qua Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc email cntbd@bvhttdl.gov.vn.