Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thí sinh gặp tai nạn trên đường đi thi, được đề nghị đặc cách tốt nghiệp

Bá Duy
Bá Duy
11/06/2026 20:11 GMT+7

Một nữ sinh ở Khánh Hòa bị tai nạn giao thông, ngã gãy tay trên đường đến điểm thi môn toán, phải vắng mặt trong buổi thi, được đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Tối 11.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết trong buổi thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, một thí sinh gặp tai nạn giao thông nên không thể dự thi.

Theo đó, đầu giờ chiều, nữ sinh V.T.M.C trên đường đến điểm thi Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh (xã Cà Ná) không may gặp tai nạn giao thông, bị ngã gãy tay và phải nhập viện điều trị.

Thí sinh gặp tai nạn trên đường đi thi, được đề nghị đặc cách tốt nghiệp- Ảnh 1.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện xã Cà Ná triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi", động viên tinh thần thí sinh tại điểm thi Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh, xã Cà Ná (Khánh Hòa)

ẢNH: C.T.V

Do không đảm bảo sức khỏe, thí sinh buộc phải vắng mặt trong buổi thi môn toán. Trưởng điểm thi đã đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp đối với trường hợp này theo quy định hiện hành.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, buổi thi môn toán chiều 11.6 có 21.666 thí sinh dự thi trên tổng số 21.790 em đăng ký, vắng 124 thí sinh. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế.

Thí sinh gặp tai nạn trên đường đi thi, được đề nghị đặc cách tốt nghiệp- Ảnh 2.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên, phường Nha Trang (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, sáng cùng ngày, thí sinh toàn tỉnh hoàn thành môn ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi, theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi thi này có 21.696 thí sinh dự thi trên tổng số 21.815 em đăng ký, vắng 119 thí sinh.

Sáng 12.6, các thí sinh Khánh Hòa sẽ tiếp tục bước vào bài thi tự chọn gồm 2 môn trong các môn: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ; thời gian làm bài 50 phút/môn theo hình thức trắc nghiệm.

Tin liên quan

Quảng Trị: Thí sinh bị tai nạn, khâu 8 mũi trước khi vào phòng thi

Quảng Trị: Thí sinh bị tai nạn, khâu 8 mũi trước khi vào phòng thi

Một thí sinh tại Quảng Trị khi đến điểm thi không may gặp tai nạn, phải vào trung tâm y tế gần nhất khâu vết thương 8 mũi và nén đau để tiếp tục tham gia thi.

Khám phá thêm chủ đề

thi tốt nghiệp THPT 2026 Khánh Hòa Thi tốt nghiệp đặc cách tốt nghiệp thí sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận