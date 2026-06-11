Thí sinh gặp tai nạn trên đường đi thi, được đề nghị đặc cách tốt nghiệp

Tối 11.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết trong buổi thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, một thí sinh gặp tai nạn giao thông nên không thể dự thi.

Theo đó, đầu giờ chiều, nữ sinh V.T.M.C trên đường đến điểm thi Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh (xã Cà Ná) không may gặp tai nạn giao thông, bị ngã gãy tay và phải nhập viện điều trị.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện xã Cà Ná triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi", động viên tinh thần thí sinh tại điểm thi Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh, xã Cà Ná (Khánh Hòa) ẢNH: C.T.V

Do không đảm bảo sức khỏe, thí sinh buộc phải vắng mặt trong buổi thi môn toán. Trưởng điểm thi đã đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp đối với trường hợp này theo quy định hiện hành.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, buổi thi môn toán chiều 11.6 có 21.666 thí sinh dự thi trên tổng số 21.790 em đăng ký, vắng 124 thí sinh. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên, phường Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, sáng cùng ngày, thí sinh toàn tỉnh hoàn thành môn ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi, theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi thi này có 21.696 thí sinh dự thi trên tổng số 21.815 em đăng ký, vắng 119 thí sinh.

Sáng 12.6, các thí sinh Khánh Hòa sẽ tiếp tục bước vào bài thi tự chọn gồm 2 môn trong các môn: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ; thời gian làm bài 50 phút/môn theo hình thức trắc nghiệm.