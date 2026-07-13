Thí sinh tại Trường chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng thế nào?

Theo quy định, thí sinh chỉ còn 2 ngày nữa, đến 17 giờ ngày 14.7, để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng. Trong bối cảnh nêu trên, dư luận có nhiều ý kiến băn khoăn: kế hoạch xét tuyển đại học chung của Bộ GD-ĐT có thay đổi để "chờ" kết quả điều tra gian lận thi cử ở Tuyên Quang?

Trao đổi với Báo Thanh Niên ngày 13.7, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết: "Đến nay Bộ GD-ĐT chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Công an tỉnh Tuyên Quang. Bộ GD-ĐT được biết là cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra. Chỉ khi nào có hồ sơ từ cơ quan chức năng chuyển sang thì Bộ GD-ĐT mới biết cụ thể những thí sinh nào vi phạm quy chế thi, mức độ vi phạm thế nào để có căn cứ xử lý".

Ông Thảo khẳng định: kế hoạch xét tuyển đại học chung vẫn diễn ra như đã định; bất kỳ thí sinh nào không vi phạm quy chế thi, đủ các điều kiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định xét tuyển riêng của trường đại học đều được tham gia đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng bỉnh thường.

Liên quan vụ gian lận thi cử ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, ngày 12.7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can. Tổng cộng, tới nay đã có 19 bị can bị khởi tố trong vụ án.

Đến thời điểm này, thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được tham gia xét tuyển đại học như bình thường ẢNH: LONG QUYỀN

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được có việc trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang chỉ đạo một thư ký điểm thi giải bài và đưa bài giải vào các phòng thi. Tuy nhiên, với thí sinh dự thi tại điểm thi này, cho đến nay cơ quan công an cũng chưa có kết luận nào.

Sở GD-ĐT Tuyên Quang trước đó đề xuất tổ chức thi lại môn toán cho thí sinh tại điểm thi này. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Như vậy, cho đến nay, liệu 328 thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có bị thay đổi kết quả thi hay không vẫn chưa có câu trả lời.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14.7 thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng trực tuyến không giới hạn số lần trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến 17h ngày 21.7. Trước 17 ngày 13.8, các trường đại học sẽ công bố điểm trúng tuyển và hướng dẫn thí sinh tra cứu kết quả.