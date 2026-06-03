Thi tốt nghiệp THPT 2026: Quy mô nhiều tỉnh tăng mạnh, tìm phương án vận chuyển đề

Đ ỊA BÀN XA NHẤT CÁCH TRUNG TÂM HƠN 200 KM

Ngày 2.6, tại hội nghị toàn quốc cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT nêu một trong những khó khăn là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức tại 34 tỉnh, TP, là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập. Theo đó, quy mô số lượng thí sinh (TS) tại một địa phương tăng mạnh so với trước đây. Ví dụ, TP.HCM năm nay dự kiến có 150.000 TS dự thi, tăng hơn 50% so với năm 2025; Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 TS, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025… "Điều này đòi hỏi các sở GD-ĐT cần chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để bảo đảm vận hành tốt với quy mô tổ chức thi mở rộng so với các năm trước đây", Bộ GD-ĐT nêu yêu cầu.

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết mọi năm điểm thi xa nhất chỉ cách khoảng 50 km. Năm nay, sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, địa bàn xa nhất cách trung tâm hơn 200 km. Vì vậy, dự kiến sẽ vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT tới các điểm thi trước 1 ngày. Riêng với đặc khu Côn Đảo, TP cũng lên nhiều phương án bàn giao đề thi, gồm vận chuyển bằng đường hàng không.

Tương tự, đại diện tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ vận chuyển đề thi ra đặc khu Lý Sơn sớm hơn đất liền 1 ngày để đảm bảo an toàn.

Học sinh lớp 12 trong một buổi thi thử tốt nghiệp THPT do trường tổ chức. TP.HCM tăng 50% số lượng thí sinh sau khi sáp nhập tỉnh thành ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết đặc thù của tỉnh là có các đặc khu nên cần phương án vận chuyển đề thi phù hợp. Như với đặc khu Kiên Hải, do ít TS, các em được đưa từ đảo về đất liền. Còn đặc khu Phú Quốc có hơn 1.400 TS ở 3 điểm thi, nên tỉnh lên 3 phương án đưa đề thi ra đảo.

Cụ thể, theo bà Thúy, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, không có mưa bão, đề thi sẽ được vận chuyển bằng tàu và phà. Ngược lại, tỉnh sẽ chuyển đề thi ra Phú Quốc bằng máy bay, xuất phát từ Cần Thơ hoặc TP.HCM. "Chúng tôi đã mua sẵn vé máy bay và chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án", bà Thúy cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Tiến Ngọc, đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ - đơn vị đã phối hợp với Bộ GD-ĐT áp dụng phương thức vận chuyển đề thi về các tỉnh, thành qua hệ thống của ban, cho biết đơn vị đã xây dựng 2 hệ thống để phục vụ việc vận chuyển đề thi. Lực lượng cơ yếu đều có mặt ở các đặc khu như Côn Đảo hay Phú Quốc. Do vậy, ông Ngọc đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu, nếu chuyển đề thi ra thẳng các đặc khu qua hệ thống của Ban Cơ yếu thì sẽ không phải lo yếu tố thời tiết.

N GĂN CHẶN LỢI DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ GIAN LẬN

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, A03 (Bộ Công an), khẳng định lực lượng công an được huy động tối đa để hỗ trợ các khâu của kỳ thi; bảo đảm an ninh, an toàn đối với khâu ra đề, vận chuyển, bàn giao đề thi và bảo vệ khu vực in sao đề thi. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ đã rà soát, đánh giá an ninh đối với các phần mềm phục vụ kỳ thi, kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công an đặc biệt quan tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát tán thông tin sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi.

Theo ông Vũ Mạnh Tuân, thực tiễn các năm gần đây, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi. Vì vậy, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt để 100% TS, phụ huynh và cán bộ tham gia kỳ thi nắm vững các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; nhận thức rõ việc làm lộ, lọt đề thi hoặc thông tin liên quan đến đề thi không chỉ vi phạm quy chế mà còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Đại diện Bộ Công an cũng khuyến khích các địa phương sử dụng các thiết bị kỹ thuật để phát hiện thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện một số địa phương, trong đó có TP.HCM, cũng cho biết kỳ thi năm nay địa phương có sử dụng phương tiện kỹ thuật để phát hiện gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao tại một số điểm thi.

M ỤC TIÊU XUYÊN SUỐT LÀ CÔNG BẰNG, CHẤT LƯỢNG

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh ĐH, CĐ và triển khai một số chính sách mới về đào tạo nhân lực chất lượng cao. Do vậy, mục tiêu xuyên suốt của kỳ thi là bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo ông Sơn, bên cạnh những khó khăn ban đầu, mô hình mới cũng tạo nhiều thuận lợi khi chính quyền cấp xã gần trường học và học sinh hơn. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo như tổ chức các tổ hỗ trợ liên xã, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tổ chức kỳ thi.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đặc biệt lưu ý không chỉ cán bộ coi thi mà tất cả lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi đều phải được tập huấn kỹ, nắm chắc trách nhiệm, quyền hạn và quy trình xử lý tình huống, nhất là trong bối cảnh có nhiều lực lượng lần đầu tham gia theo mô hình tổ chức mới.

Liên quan đến phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, người đứng đầu ngành giáo dục đề nghị các địa phương chủ động trang bị các thiết bị kỹ thuật phù hợp để phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ coi thi.

"Mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không có sai phạm xảy ra", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Đề thi với nhiều mục tiêu Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết 34 tỉnh, thành trên cả nước đã nhận được đề thi tốt nghiệp THPT và đang tích cực tiến hành in sao đề thi. Theo ông Chương, Bộ GD-ĐT thành lập hội đồng ra đề thi trên cơ sở ngân hàng đề đã xây dựng trong những năm qua và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tác giả chương trình, sách giáo khoa cùng giáo viên trực tiếp giảng dạy. Đề thi phải bảo đảm tính phân hóa hợp lý để phục vụ các mục tiêu của kỳ thi. Thứ nhất là xét tốt nghiệp; thứ hai là đánh giá chất lượng dạy và học trên diện rộng; thứ ba là phục vụ tuyển sinh ĐH, CĐ.