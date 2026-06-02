Thị trấn nắm giữ sức mạnh đất hiếm của Trung Quốc
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
02/06/2026 19:00 GMT+7

Tại thị trấn đất hiếm Bao Đầu của Trung Quốc, một hệ sinh thái hoàn chỉnh - từ trường học đến phòng thí nghiệm - đã được thiết lập để giúp tạo ra một chuỗi khép kín nhằm chuyển đổi các khoáng chất quan trọng thành nam châm cung cấp năng lượng cho động cơ phản lực, xe điện và tua bin gió.

Ở miền bắc Trung Quốc, có một thị trấn khai thác đất hiếm mang tên Bao Đầu (Baotou) được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Nơi đây chứa đựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh từ các trường đại học giảng dạy các chương trình chuyên ngành đến các phòng thí nghiệm thực hiện nghiên cứu tiên tiến và các nhà máy tinh chế chuyển đổi các khoáng chất quan trọng thành nam châm cung cấp năng lượng cho động cơ phản lực, xe điện và tua bin gió.

Sự tích lũy chuyên môn này giúp Trung Quốc duy trì kiểm soát đối với nguồn cung cấp đất hiếm tinh chế toàn cầu - điều mà Bắc Kinh xem là một tài sản địa chính trị.

Và kể từ năm 2023, Trung Quốc cấm xuất khẩu công nghệ và thiết bị đất hiếm.

Các mẫu vật được trưng bày trong khu vực dành riêng cho sản xuất các nguyên tố đất hiếm tại triển lãm về thành tựu sản xuất tại Bảo tàng Quốc gia ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 24.3.2026

Nhà vật lý người Bồ Đào Nha Luís Carlos đã đến thăm các viện nghiên cứu trong nước.

“Một điểm khác biệt rất lớn là các trường đại học và phòng thí nghiệm ở Trung Quốc không chỉ tập trung vào vật liệu mới, mà chủ yếu là vào ứng dụng của những vật liệu này. Vì vậy, họ tham gia vào chuỗi cung ứng, vào chuỗi chính. Không chỉ dựa trên chuỗi cung ứng, tìm kiếm các hệ thống mới, mà còn gia tăng giá trị cho các vật liệu mà họ đang nghiên cứu”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã cam kết đầu tư hàng tỉ USD để phá vỡ thế độc quyền này.

Nhưng Trung Quốc vẫn nắm giữ lợi thế đáng kể nhờ nhân tài và quy mô nghiên cứu mà họ đã phát triển ở các khu vực như Bao Đầu, nơi hàng trăm sinh viên đến mỗi năm để học về các khoáng sản.

Hiện Trung Quốc sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm và nam châm đất hiếm đã qua chế biến của thế giới.

Nhật có động thái chưa có tiền lệ để giảm phụ thuộc đất hiếm Trung Quốc

Một tàu nghiên cứu của Nhật Bản ngày 12.1 đã khởi hành đến đảo san hô Minamitori để thăm dò lớp bùn giàu đất hiếm, một phần trong nỗ lực của Tokyo nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

