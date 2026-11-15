Thị trường GPU cuối năm: Nvidia và AMD đồng loạt tăng giá

Thị trường card đồ họa (GPU) đang chứng kiến đợt tăng giá mới sau giai đoạn tương đối ổn định giữa năm. Theo khảo sát quý 4/2026 của TechSpot tại 10 quốc gia, nhiều mẫu GPU thuộc dòng GeForce RTX 50 và Radeon RX 9000 hiện được bán cao hơn đáng kể so với giá đề xuất của nhà sản xuất.

Diễn biến này trái ngược với tình hình hồi tháng 7, khi một số mẫu card đồ họa tầm trung đã tiến gần mức giá niêm yết, giúp người dùng PC có thêm lựa chọn nâng cấp với chi phí hợp lý.

Giá GPU tăng mạnh sau giai đoạn hạ nhiệt giữa năm

Dữ liệu mới nhất cho thấy giá GPU hiện cao hơn trung bình 44% so với giá bán đề xuất (MSRP). Tại Mỹ và Canada, mức chênh lệch lên tới 58%, phản ánh áp lực giá vẫn hiện diện ở những thị trường lớn.

Giá card đồ họa Nvidia và AMD tăng mạnh trong tháng 10.2026, nhiều mẫu GPU có giá bán cao hơn đáng kể so với đề xuất ẢNH: TẠO BỞI AI

Trong số các sản phẩm được khảo sát, GeForce RTX 5080 ghi nhận mức tăng 22% chỉ trong tháng 10.2026. Giá bán thực tế của mẫu card đồ họa này hiện cao hơn 77% so với MSRP, cho thấy tình trạng đội giá không còn chỉ tập trung vào RTX 5090 như giai đoạn giữa năm.

Đáng chú ý, GeForce RTX 5060 Ti phiên bản 16 GB cũng tăng giá mạnh, với mức tăng 47% so với tháng 2.2026. Đây là mẫu GPU GeForce chơi game có mức tăng lớn nhất trong dữ liệu khảo sát, dù thuộc phân khúc thấp hơn RTX 5080.

Những thay đổi này khiến nhóm card đồ họa từng được xem là dễ tiếp cận hơn vào giữa năm cũng trở nên đắt đỏ, làm tăng chi phí xây dựng và nâng cấp máy tính chơi game.

AMD cũng tăng giá, phân khúc tầm trung chịu áp lực

Không chỉ Nvidia, các sản phẩm Radeon của AMD cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Radeon RX 9060 XT 16 GB tăng 17% trong tháng 10, trong khi giá bán hiện cao hơn khoảng 58% so với mức đề xuất. Đây là thay đổi lớn so với tháng 7, khi RX 9060 XT 16 GB từng có thể được mua ở mức MSRP 349 USD tại một số thị trường. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn rẻ hơn RTX 5060 Ti 16 GB khoảng 20 - 40% tùy khu vực.

Ở phân khúc cao hơn, Radeon RX 9070 và RX 9070 XT cùng tăng 12% trong tháng 10. Giá GPU chơi game nói chung đã tăng khoảng 35% trong ba tháng gần nhất, cho thấy xu hướng tăng giá lan rộng ở cả hai hãng.

Trong khi đó, thông tin về khả năng Nvidia tung ra RTX 5080 phiên bản 24 GB vào đầu năm 2027 vẫn chưa được xác nhận. Triển vọng giá GPU hạ nhiệt vì vậy còn chưa rõ ràng, đặc biệt khi nguồn cung một số sản phẩm cao cấp tiếp tục chịu áp lực.