Thị trưởng Mexico bị sát hại tại tòa thị chính

Morelos là tiểu bang nằm gần thủ đô Mexico City và là địa bàn hoạt động của một số băng nhóm ma túy. Theo Văn phòng Công tố bang Morelos, cảnh sát và chuyên gia pháp y phát hiện thi thể ông Lavin bên trong tòa thị chính hôm 22.7 (giờ địa phương) và vụ việc đang được điều tra.

Thị trưởng Valentin Lavin phát biểu tại một sự kiện ở Temoac hôm 30.6 Ảnh: Hội đồng thị trấn Temoac

Ông Lavin, thành viên đảng cánh tả Morena cầm quyền của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, trước đó từng bị tấn công hồi tháng 1 nhưng may mắn sống sót. Gần 100 thị trưởng đã bị sát hại tại Mexico kể từ năm 2006, khi bạo lực liên quan ma túy tăng vọt. Một trong những vụ gây xôn xao gần đây là vụ bắn chết Thị trưởng TP.Uruapan (bang Michoacan) Carlos Manzo hồi tháng 11.2025.