Thị trường tài chính chao đảo

Vàng biến động mạnh, USD tăng cao

Giá vàng liên tục "nhào lộn" trong phiên giao dịch ngày 9.3. Giá vàng miếng SJC mở cửa đầu ngày giảm ngay 2,5 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá mua vào xuống 179,5 triệu đồng, bán ra 182,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất của vàng vào tuần trước và bẻ gãy đà phục hồi cuối tuần qua. Thế nhưng mức giá này không duy trì được lâu khi kim loại quý tăng trở lại ngay sau đó, với 2 lần điều chỉnh giá tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng. Đến cuối giờ chiều, vàng miếng ở mức mua vào 181,1 triệu đồng, bán ra 184,1 triệu đồng/lượng, chỉ còn giảm 900.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng biến động cùng xu hướng với vàng miếng, cuối ngày Công ty SJC mua vào 180,8 triệu đồng, bán ra 183,8 triệu đồng/lượng…

Biến động của giá vàng trong nước đi theo thị trường thế giới. Giá kim loại quý trên thị trường quốc tế đã có những biến động bất thường trong phiên giao dịch đầu tuần. Sau khi giảm mạnh 130 USD/ounce vào đầu ngày, xuống còn 5.040 USD/ounce thì kim loại quý đã nhanh chóng tăng trở lại 5.135 USD/ounce; nhưng đến cuối giờ chiều, giá vàng lại xuống 5.105 USD/ounce, giảm 67 USD/ounce so với cuối tuần qua, tương ứng mất 1,3%. Tổng cộng giá vàng thế giới biến động trong biên độ khá lớn với hơn 100 USD/ounce chỉ trong ngày 9.3. Giá vàng biến động bất thường khiến lực mua bán trên thị trường trong ngày sụt giảm, điều này hoàn toàn trái ngược so với tuần trước. Khách bán vàng tại Công ty SJC gần như không có và lượng khách mua vàng cũng sụt giảm. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngân hàng, vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 22,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động mạnh trong ngày 9.3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, giá USD tiếp tục tăng cao. Chỉ số USD-Index tăng mạnh 0,52 điểm, lên 99,51 điểm, là mức cao nhất kể từ tháng 11.2025 đến nay. Thêm vào đó, giá dầu thô tăng vọt lên sát 120 USD/thùng đã kích hoạt dòng tiền đổ vào USD khi dự báo lạm phát có thể tăng sau đó. Mỹ buộc phải tăng lãi suất USD để kiểm soát lạm phát và cũng đẩy giá đồng bạc xanh tiếp tục tăng.

Giá USD trong nước cũng theo xu hướng đi lên. Các ngân hàng thương mại tiếp tục bán USD kịch trần và chiều mua vào tăng mạnh hơn. Chẳng hạn, Vietcombank tăng giá mua USD thêm 42 đồng, lên 26.071 đồng và bán ra tăng 2 đồng, lên 26.311 đồng/USD; ACB tăng giá mua USD thêm 50 đồng, lên 26.100 đồng/USD trong khi chiều bán ra tăng thêm 2 đồng, lên 26.311 đồng/USD… So với đầu tháng 3, đồng bạc xanh có chuỗi ngày tăng giá nhanh nhất kể từ đầu năm đến nay khi thêm 80 - 200 đồng/USD.

Theo Công ty chứng khoán VCBS, rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông tác động gián tiếp lên tỷ giá, thị trường hàng hóa và rủi ro nhập khẩu lạm phát. Trong bối cảnh căng thẳng vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng, chỉ số USD-Index có khả năng duy trì xu hướng tăng. Bên cạnh yếu tố tâm lý phòng thủ, một yếu tố hỗ trợ giá USD khi Mỹ hiện là nước xuất khẩu năng lượng ròng. Trong trường hợp giá dầu và khí đốt tiếp tục tăng do rủi ro gián đoạn nguồn cung, cán cân năng lượng của Mỹ có thể cải thiện tương đối so với nhiều nền kinh tế nhập khẩu ròng, qua đó củng cố sức mạnh tương đối của USD. Việc USD thế giới mạnh lên có thể tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá USD/VND trong thời gian tới.

Chứng khoán lao dốc, rơi thẳng đứng

Giá dầu tăng cao khiến nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu lo lắng, bán tháo cổ phiếu. Tại VN, thị trường chứng khoán (TTCK) mở cửa sáng hôm qua đã chìm trong sắc đỏ và rớt sâu gần hết biên độ. Đóng cửa, VN-Index giảm 115,05 điểm, tương ứng giảm 6,51% xuống 1.652,79 điểm. Đây là phiên giảm kỷ lục về số điểm của VN-Index từ trước đến nay. Không ngoại lệ, chỉ số HNX-Index cũng giảm 18,28 điểm, tương ứng giảm 7,21% xuống 235,36 điểm và UPCoM-Index giảm 5,91% còn 119,35 điểm. Hơn 330 cổ phiếu giảm sàn nhuộm đỏ bảng giá điện tử. Ngay cả rổ VN30 với 30 cổ phiếu blue-chip trên sàn HOSE cũng có đến 24 mã rớt hết biên độ.

Thậm chí nếu như đầu phiên, các cổ phiếu được đánh giá hưởng lợi từ chiến sự Trung Đông như dầu khí, phân bón vẫn tăng giá thì đến cuối phiên cũng giảm kịch sàn. Điểm sáng nhất là dòng tiền tham gia bắt đáy đưa thanh khoản lên cao. Trên sàn HOSE, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,38 tỉ đơn vị với giá trị 41.030 tỉ đồng, tăng gần 34% về khối lượng và 22% về giá trị so với phiên cuối tuần qua; sàn HNX cũng có khối lượng khớp lệnh đạt 140,5 triệu đơn vị với giá trị 3.081,6 tỉ đồng, tăng 33,5% về lượng và 23,6%.

Hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo, giảm sàn ngày 9.3 ẢNH: M.P

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Vikkibanks, TTCK VN cũng như toàn cầu đang diễn biến khó lường do căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng chú ý, biến động mạnh của giá xăng dầu đang tạo ra tác động tiêu cực đến nền kinh tế và thị trường tài chính. Áp lực bán ra ở nhiều cổ phiếu còn đến từ nỗi lo bị gọi ký quỹ (call margin). Thậm chí, khi thị trường giảm sâu, việc call margin chéo cũng diễn ra - nghĩa là nhà đầu tư và công ty chứng khoán có xu hướng bán ra những cổ phiếu còn thanh khoản để bổ sung tiền ký quỹ. Vì vậy, ngay cả những cổ phiếu dầu khí, phân bón trước đó vẫn tăng thì cũng bị bán mạnh nên tình trạng "cổ phiếu tốt xấu gì cũng giảm" đã diễn ra. Ông nhấn mạnh: Không thể nào biết đâu là đáy TTCK, không biết được khi nào chiến sự tại Trung Đông sẽ chấm dứt và giá dầu sẽ tăng đến mức nào. Vì vậy nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng, quản trị chặt danh mục đầu tư theo chiến lược đề ra cho riêng mình để giảm thiểu rủi ro, hạ tỷ lệ margin về mức thấp nhất để "sống sót" qua giai đoạn này.

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Mirae Asset, cho rằng TTCK đã xuất hiện "Thiên nga đen" nên kích hoạt làn sóng bán giải chấp tại nhiều công ty chứng khoán. Đặc biệt việc call margin chéo đã đẩy cổ phiếu đồng loạt giảm sâu. Đà bán này sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Biến động của TTCK sẽ còn phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới cũng như diễn biến tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, ông Trí cũng cho rằng theo thống kê trong quá khứ, sau những phiên giảm mạnh thì cũng có những ngày phục hồi mạnh. Chẳng hạn, đợt giảm sâu của TTCK vào đầu tháng 4.2025 sau khi Mỹ công bố thuế quan với các nước chỉ diễn ra ngắn hạn và sau đó hồi phục, đưa nhiều cổ phiếu lập đỉnh mới. Đối với một số nhà đầu tư đang còn tiền mặt thì đây sẽ là cơ hội mua vào dần, bởi không ai biết được đâu là đáy của thị trường. Thông thường, nhiều người sẽ giải ngân theo từng đợt theo tỷ lệ mỗi đợt chiếm 20 - 30% vốn. Bởi giá dầu tăng cao cũng chỉ tác động mạnh trong giai đoạn đầu và sau đó các quốc gia, doanh nghiệp cũng sẽ tìm ra giải pháp để thích ứng.

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt Sau các biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua (từ 2 - 6.3) gồm bơm tiền qua thị trường mở và thực hiện hoán đổi ngoại tệ, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, thanh khoản hệ thống ổn định trở lại. Ngày 6.3, lãi suất không kỳ hạn xuống 4,6%/năm, 1 tuần xuống 5,2%/năm, 2 tuần 5,75%/năm, 1 tháng 6,95%/năm, 3 tháng 7,55%/năm…