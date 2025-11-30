Thiên tai chết người tiếp tục hoành hành ở Đông Nam Á

Đợt mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại 3 nước này trong tuần qua còn khiến hàng ngàn người mắc kẹt, trong đó có nhiều người leo lên mái nhà chờ giải cứu, theo AFP.

Tại Indonesia, lực lượng cứu hộ ngày 29.11 gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nạn nhân ở nhiều khu vực bị tàn phá do động đất và lũ lụt, trong khi giới chức lo ngại số người thiệt mạng được xác nhận là 248 sẽ còn tăng thêm. Theo AP, các khu vực này hầu như bị cô lập do đường sá hư hỏng và các đường dây thông tin bị đứt, trong khi máy bay cứu trợ đang chuyển hàng cứu trợ và vật phẩm tới huyện Trung Tapanuli bị ảnh hưởng nặng nề ở tỉnh Bắc Sumatra và các nơi khác trong khu vực.

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết các nhân viên cứu hộ ở huyện Agam (Tây Sumatra) đã tìm thấy thêm nhiều thi thể, nâng tổng số người chết lên 248, với hơn 500 người bị thương.

Một khu vực bị ngập tại bang Perlis (Malaysia) hôm 27.11 Ảnh: AFP

Ở miền nam Thái Lan, mực nước lũ dâng lên tới 3 m tại tỉnh Songkhla, một trong những đợt lũ nghiêm trọng nhất trong thập niên qua. Reuters dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat ngày 29.11 cho hay số người thiệt mạng do lũ tại miền nam nước này tăng lên 162, so với con số 145 vào ngày hôm trước. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến thăm huyện Hat Yai (Songkhla) vào ngày 28.11 và ra thời hạn 2 tuần để dọn dẹp sau lũ. Chính phủ Thái Lan đã có những biện pháp cứu trợ, trong đó có việc chi đến 2 triệu baht (1,6 tỉ đồng) cho những gia đình có người thiệt mạng tại những khu vực nêu trong sắc lệnh khẩn cấp.

Tại Malaysia, áp thấp nhiệt đới Senyar đổ bộ vào khoảng nửa đêm 26.11 tại các bang Selangor và Negeri Sembilan, trước khi suy yếu. Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn, gió mạnh và biển động sẽ tiếp diễn trong khu vực. Đợt mưa lớn ở miền bắc Malaysia trong những ngày qua đã khiến hơn 34.000 người phải sơ tán. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã sơ tán 1.459 công dân Malaysia bị mắc kẹt tại hơn 25 khách sạn ở miền nam Thái Lan do lũ lụt. Đợt mưa lũ này tại Malaysia đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng tại bang Perlis.

Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu đã làm thay đổi thời gian và cường độ các cơn bão, dẫn đến mưa lớn hơn, lũ quét và gió giật mạnh hơn. Khí hậu ấm chứa nhiều hơi ẩm hơn, tạo ra các trận mưa dữ dội hơn, trong khi đại dương ấm hơn có thể tăng cường sức mạnh của các hệ thống bão. "Các nhà khoa học khí hậu đã cảnh báo về những hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ trở nên nghiêm trọng hơn do nhiệt độ tăng. Đó chính xác là những gì chúng ta vừa thấy", theo ông Renard Siew, cố vấn biến đổi khí hậu tại Trung tâm nghiên cứu quản trị và chính trị Malaysia.