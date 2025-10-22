Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'

Từ gần 7 giờ sáng, đoàn nhà trai đã có mặt để chuẩn bị rước cô dâu là Hoa hậu Đỗ Thị Hà về Quảng Trị. Chú rể Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, hơn cô dâu 7 tuổi, từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 – 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ. Anh được bạn bè cô dâu nhận xét là người thân thiện, cởi mở và có phong thái điềm đạm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể đẹp đôi trong ngày cưới

Cô dâu, chú rể rạng rỡ bên bạn bè tại buổi lễ ẢNH: T.L

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà thực hiện các nghi thức truyền thống của buổi lễ ẢNH: T.L

Cả hai đẹp đôi trong sự kiện ý nghĩa của cuộc đời mình ẢNH: T.L

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tông hồng tự nhiên, kết hợp voan trắng tinh khôi tạo nên hình ảnh dịu dàng, thanh thoát ẢNH: T.L

Trong lễ đón dâu, Viết Vương xuất hiện lịch lãm trong bộ vest chỉn chu, đeo cà vạt đồng điệu với màu áo dài trắng thêu ren của cô dâu ẢNH: T.L

Cô dâu cùng bố mình tại buổi lễ ẢNH: T.L

Trong lễ đón dâu, Viết Vương xuất hiện lịch lãm trong bộ vest chỉn chu, đeo cà vạt đồng điệu với màu áo dài trắng thêu ren của cô dâu. Đỗ Thị Hà chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tông hồng tự nhiên, kết hợp voan trắng tinh khôi tạo nên hình ảnh dịu dàng, thanh thoát.

Buổi lễ diễn ra ấm cúng và trang trọng, mang đậm phong tục truyền thống quê nhà Thanh Hóa. Cô dâu chú rể cùng nhau mời trà họ hàng và quan khách trong không khí thân mật. Lễ đón dâu kéo dài khoảng một giờ, để lại nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, trong đó có giây phút chú rể ân cần dỗ dành Đỗ Thị Hà khi cô xúc động.

Lễ đón dâu kéo dài khoảng một giờ, để lại nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, trong đó có giây phút chú rể ân cần dỗ dành Đỗ Thị Hà khi cô xúc động ẢNH: T.L

Đón được vợ hiền, chú rể cười rạng rỡ ẢNH: T.L

Họ trao nhau những cái hôn đằm thắm ẢNH: T.L

Mẹ cô dâu trao cho con gái cái hôn trước khi về nhà chồng ẢNH: T.L

Trước đó, trong suốt thời gian hẹn hò, cả hai kín tiếng về chuyện tình cảm, chỉ chọn công khai khi cảm thấy thời điểm thích hợp.

Theo kế hoạch, hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ được tổ chức vào tối cùng ngày 22.10, với hàng trăm khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Khoảng 17 giờ 30, cô dâu và chú rể sẽ đón khách tại rạp cưới lớn bên sông Nhật Lệ (Quảng Trị).