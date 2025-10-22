Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'

Thanh Lộc
Thanh Lộc
22/10/2025 12:07 GMT+7

Sáng 22.10, gia đình doanh nhân Nguyễn Viết Vương, thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, đã tổ chức lễ đón dâu - Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tại Thanh Hóa.

Từ gần 7 giờ sáng, đoàn nhà trai đã có mặt để chuẩn bị rước cô dâu là Hoa hậu Đỗ Thị Hà về Quảng Trị. Chú rể Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, hơn cô dâu 7 tuổi, từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 – 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ. Anh được bạn bè cô dâu nhận xét là người thân thiện, cởi mở và có phong thái điềm đạm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể đẹp đôi trong ngày cưới

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 1.

Cô dâu, chú rể rạng rỡ bên bạn bè tại buổi lễ

ẢNH: T.L

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 2.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà thực hiện các nghi thức truyền thống của buổi lễ

ẢNH: T.L

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 3.

Cả hai đẹp đôi trong sự kiện ý nghĩa của cuộc đời mình

ẢNH: T.L

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 4.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tông hồng tự nhiên, kết hợp voan trắng tinh khôi tạo nên hình ảnh dịu dàng, thanh thoát

ẢNH: T.L

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 5.

Trong lễ đón dâu, Viết Vương xuất hiện lịch lãm trong bộ vest chỉn chu, đeo cà vạt đồng điệu với màu áo dài trắng thêu ren của cô dâu

ẢNH: T.L

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 6.

Cô dâu cùng bố mình tại buổi lễ

ẢNH: T.L

Trong lễ đón dâu, Viết Vương xuất hiện lịch lãm trong bộ vest chỉn chu, đeo cà vạt đồng điệu với màu áo dài trắng thêu ren của cô dâu. Đỗ Thị Hà chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tông hồng tự nhiên, kết hợp voan trắng tinh khôi tạo nên hình ảnh dịu dàng, thanh thoát.

Buổi lễ diễn ra ấm cúng và trang trọng, mang đậm phong tục truyền thống quê nhà Thanh Hóa. Cô dâu chú rể cùng nhau mời trà họ hàng và quan khách trong không khí thân mật. Lễ đón dâu kéo dài khoảng một giờ, để lại nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, trong đó có giây phút chú rể ân cần dỗ dành Đỗ Thị Hà khi cô xúc động.

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 7.

Lễ đón dâu kéo dài khoảng một giờ, để lại nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, trong đó có giây phút chú rể ân cần dỗ dành Đỗ Thị Hà khi cô xúc động

ẢNH: T.L

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 8.

Đón được vợ hiền, chú rể cười rạng rỡ

ẢNH: T.L

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 9.

Họ trao nhau những cái hôn đằm thắm

ẢNH: T.L

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải rạng rỡ rước Hoa hậu Đỗ Thị Hà về 'dinh'- Ảnh 10.

Mẹ cô dâu trao cho con gái cái hôn trước khi về nhà chồng

ẢNH: T.L

Trước đó, trong suốt thời gian hẹn hò, cả hai kín tiếng về chuyện tình cảm, chỉ chọn công khai khi cảm thấy thời điểm thích hợp.

Theo kế hoạch, hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ được tổ chức vào tối cùng ngày 22.10, với hàng trăm khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Khoảng 17 giờ 30, cô dâu và chú rể sẽ đón khách tại rạp cưới lớn bên sông Nhật Lệ (Quảng Trị).

