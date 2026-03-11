Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp: Quyết tâm xây dựng phường Tam Bình không ma túy

Ngày 11.3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Bình (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của hơn 400 cử tri phường Tam Bình.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cùng các ứng cử viên tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri ẢNH: NGỌC LÊ

Tại đơn vị bầu cử số 3, danh sách ứng cử viên Quốc hội gồm: thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; tiến sĩ Nguyễn Việt Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM và bà Diệp Hồng Di, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op.

Danh sách ứng cử viên HĐND TP.HCM gồm: bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình; ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TP.HCM; ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư U&I; ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng ban đại diện Hội thánh Cao Đài tòa Thánh Tây Ninh tại TP.HCM và ông Lê Văn Sự, Phó phòng Thí nghiệm cơ học đất và vật liệu xây dựng Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình 625.

Ma túy luôn rình rập con em chúng ta nên phải làm quyết liệt

Trước cử tri ở vai trò ứng cử viên, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chia sẻ ông vốn là người trưởng thành từ cơ sở. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành thực thi pháp luật, ông luôn sẵn sàng hy sinh vì nhân dân và quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri ẢNH: NI NA

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đặt ra một mục tiêu rất cụ thể và quyết liệt cho địa bàn: "Tôi sẽ ưu tiên tập trung phối hợp cùng cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương xây dựng phường Tam Bình trở thành phường không ma túy trước năm 2030 và là phường kiểu mẫu về an ninh trật tự".

Lý giải về quyết tâm này, ông trăn trở: "Chúng ta có làm giỏi, làm tốt cỡ nào mà trong gia đình có người nghiện ma túy thì cũng không thể hạnh phúc. Ma túy luôn rình rập con em chúng ta, nên phải làm quyết liệt để người dân an tâm".

Tại hội nghị, Phó giám đốc Công an TP.HCM còn chia sẻ câu chuyện thực tế từ chính trải nghiệm của bản thân khi thường xuyên di chuyển qua khu vực này.

"Từ nhà ở phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) đi công tác tại khu vực Bình Dương cũ, nếu khởi hành lúc 5 giờ sáng chỉ mất chưa đầy 40 phút. Nhưng nếu đi lúc 6 giờ thì có khi đến gần 9 giờ mới tới nơi. Tôi sẽ tích cực kiến nghị thành phố tập trung nguồn lực để mở rộng đường Tô Ngọc Vân, quốc lộ 13 cũng như các tuyến đường huyết mạch khác nhằm tạo sự thuận lợi cho việc đi lại và giao thương của bà con", thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nói.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề dân sinh, thẳng thắn nhìn nhận dù bộ máy hành chính sau sáp nhập đã có cải thiện nhưng vẫn chưa thật sự đáp ứng được kỳ vọng, cần tập trung cải cách mạnh mẽ hơn để phục vụ người dân. Ông cam kết sẽ bám sát các cơ quan liên quan để đảm bảo tâm tư, nguyện vọng của người dân được giải quyết thấu đáo.

Trong chương trình hành động của mình, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nêu quyết tâm xây dựng phường Tam Bình thành phường không ma túy trước năm 2030 ẢNH: NGỌC LÊ

Các vấn đề về nhà ở xã hội cho công nhân, bảo hiểm y tế, an toàn phòng chống cháy nổ cũng được thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đưa vào chương trình hành động trọng tâm nhằm nâng cao mức sống và đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân trên địa bàn.

Cử tri mong muốn Công an TP.HCM tăng cường hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức ẢNH: NI NA

Tại hội nghị, nhiều cử tri ủng hộ nhiệt tình với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. Ngoài ra, ông Trương Văn Nhiên (Trưởng khu phố 18, phường Tam Bình) mong muốn Công an TP.HCM tăng cường hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, nơi có hơn 10.000 lao động và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Các cử tri đặc biệt quan tâm và ủng hộ mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy trên địa bàn phường Tam Bình ẢNH: NI NA

Đáp lại sự kỳ vọng của cử tri, Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định: "Dù có trúng cử hay không, tôi vẫn sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để phản ánh, kiến nghị với cấp trên xem xét, giải quyết. Đồng thời, sẽ giám sát, theo dõi và đeo bám đến cùng quá trình xử lý các kiến nghị của người dân".

17 trường học quá tải sau điều chỉnh địa giới hành chính

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, trước một số ý kiến phản ánh tình trạng quá tải trường lớp trên địa bàn, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình cho biết phường có 17 trường học, trong đó có 2 trường trung học phổ thông; tuy nhiên nhu cầu học tập của con em người lao động, đặc biệt là con em công nhân tại khu chế xuất ngày càng tăng.

"Nhiều trường ở khối lớp đầu cấp đang trong tình trạng quá tải, số học sinh/lớp vượt chuẩn quy định. Dù nhiều trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nhưng do nhu cầu học tập lớn của con em công nhân nên một số lớp vẫn có sĩ số học sinh cao", bà Trân nói.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân lý giải các trường học quá tải trên địa bàn phường, vấn đề mà cử tri phản ánh tại hội nghị ẢNH: NI NA

Theo bà Trân, sau khi điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính, phường tiếp nhận thêm học sinh từ các khu vực giáp ranh với Dĩ An (Bình Dương cũ). Do khoảng cách di chuyển chỉ khoảng 7 phút, nên nhiều gia đình lựa chọn cho con theo học trường tại phường Tam Bình, càng làm gia tăng áp lực về trường lớp. Địa phương đã báo cáo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM về tình trạng này để có hướng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ứng cử viên khác cũng mang đến những chương trình hành động thiết thực, bao phủ nhiều lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục đến an sinh xã hội.

Ông Lê Văn Khảm, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ về sự gắn bó với cử tri trong suốt 5 năm qua và quyết tâm tiếp tục đóng góp cho các chính sách văn hóa - xã hội.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho người yếu thế. Bà nhấn mạnh việc rà soát chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhà ở xã hội cho công nhân và các chương trình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chương trình hành động của mình

ẢNH: NI NA

Bà Diệp Hồng Di, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op thì tập trung vào vấn đề an toàn thực phẩm và bình ổn thị trường. Bà cam kết dùng uy tín 30 năm của hệ thống Co.op để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là đưa hàng bình ổn đến các khu chế xuất, khu công nghiệp tại phường Tam Bình nhằm chăm lo đời sống công nhân. Đồng thời, đề xuất các chính sách tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Việt Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tập trung vào đột phá công nghệ và giáo dục. Ông mong muốn tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư, nâng cao năng suất lao động và đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua công nghệ số ngay tại địa bàn phường.