Thói quen ăn uống này có thể giúp giảm mỡ bụng và giảm cân

Nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Cell Reports Medicine liên quan đến 162 người tham gia được yêu cầu tuân theo một thói quen ăn uống nhất định trong 3 tháng với 44 người chọn ăn hạn chế thời gian, 47 người tham gia sử dụng chế độ ăn ít carbohydrate và 44 người tham gia lựa chọn kết hợp.

Họ cũng được yêu cầu ăn trong khoảng thời gian 8 tiếng kéo dài từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, hoặc 12 giờ trưa đến 8 giờ tối.

Sau khoảng thời gian 3 tháng, các phát hiện cho thấy cả 3 thói quen ăn uống đều có thể giúp giảm cân.

Tuy nhiên, nhóm chỉ ăn có giới hạn thời gian cụ thể mới dẫn đến việc những người tham gia giảm mỡ nội tạng ở bụng.

"Tôi nghĩ đây là tin tốt cho những người đang phải chống chọi với bệnh béo phì hoặc hội chứng chuyển hóa", Lori Walker, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia sức khỏe đã đăng ký cho Easy Kitchen Guide, nói với Eat This, Not That!

"Cả chế độ ăn uống ít carbohydrate và lịch trình ăn uống hạn chế thời gian dường như là những phương pháp điều trị hiệu quả (để giảm cân), vì vậy bạn nên thử cả hai để xem cách nào phù hợp nhất với bạn", chuyên gia Walker nói thêm.

Về lý do tại sao ăn hạn chế thời gian có thể có hiệu quả để giảm cân mà không cần tính calo, chuyên gia Walker giải thích rằng ăn hạn chế thời gian "giúp kiểm soát lượng thức ăn bạn đang tiêu thụ".





"Bằng cách chỉ cho phép bản thân ăn trong một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ ít có khả năng ăn quá mức", chuyên gia Walker nói thêm.

"Theo nghiên cứu, một chế độ ăn hạn chế thời gian cũng có thể giúp giảm mỡ nội tạng.

Về lý do tại sao nó có thể hiệu quả hơn chế độ ăn ít carb, tôi nghĩ đó là vì chế độ ăn ít carb có thể khó duy trì lâu dài. Nó hạn chế và có thể khó duy trì, trong khi chế độ ăn kiêng có giới hạn thời gian sẽ linh hoạt hơn và dễ thực hiện hơn", chuyên gia Walker cho biết và cũng lưu ý rằng khung thời gian 8 giờ "rất quan trọng”.

Chuyên gia Walker nói: “Tôi nghĩ đó là một điểm khởi đầu tốt cho những người đang muốn thử một chế độ ăn kiêng hạn chế thời gian. Nó không quá hạn chế nên rất dễ làm theo - nhưng vẫn đủ để thấy kết quả. Nếu bạn muốn thấy nhiều lợi ích hơn nữa, bạn có thể thử khung thời gian dài hơn - chẳng hạn như 10 giờ.

Nhưng cuối cùng, điều đó phụ thuộc vào bạn và những gì bạn cảm thấy thoải mái”, theo Eat This, Not That!