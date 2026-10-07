Thói quen bác sĩ khuyên nên duy trì mỗi ngày để giảm nguy cơ đau tim

Theo ông Sanjay Bhojraj, bác sĩ chuyên khoa tim mạch tại Mỹ, phòng ngừa nguy cơ biến cố tim mạch chủ yếu bắt đầu từ những thói quen đều đặn mỗi ngày. Dưới đây là những việc được ông duy trì nhằm giảm nguy cơ đau tim, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Việc duy trì thói quen đi bộ hằng ngày có thể góp phần giảm nguy cơ đau tim ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Đi bộ và tập luyện sức mạnh

Theo bác sĩ Bhojraj, việc đi bộ hằng ngày có thể góp phần giảm nguy cơ đau tim. Không nhất thiết phải tập luyện quá sức, thay vào đó, điều quan trọng là duy trì vận động trong ngày và hạn chế ngồi lâu. Ngoài ra, ông cũng cho biết nên kết hợp với tập luyện sức mạnh đều đặn.

“Ở độ tuổi gần 50, duy trì khối lượng cơ bắp là một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch bảo vệ sức khỏe tim mạch của tôi. Tập luyện sức mạnh thường xuyên còn có thể hỗ trợ giảm huyết áp khi nghỉ theo thời gian”, ông Bhojraj chia sẻ.

Thực sự ăn uống lành mạnh

Bác sĩ Bhojraj cho biết ông ưu tiên những thực phẩm hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa vì nó có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), chế độ ăn tốt cho tim nên ưu tiên rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các nguồn protein lành mạnh như đậu và các loại hạt, đồng thời hạn chế thực phẩm siêu chế biến, đường bổ sung và muối.

Chuyên gia dinh dưỡng Lindsey DeSoto chia sẻ trên Health (Mỹ) rằng việc duy trì chế độ ăn giàu chất xơ cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Một số thực phẩm bà gợi ý bao gồm: Yến mạch, đậu thận, hạt chia, quả bơ, táo, các loại rau họ cải…

Quản lý hệ thần kinh

Bác sĩ Bhojraj chia sẻ rằng ông thường nghe nhạc, tập hít thở, thiền hoặc thực hiện những hoạt động giúp cơ thể thư giãn và giảm trạng thái hoạt hóa giao cảm kéo dài. Lý do là vì hệ thần kinh giao cảm tham gia vào phản ứng “chiến đấu hoặc bỏ chạy” của cơ thể khi gặp căng thẳng, và việc hoạt hóa giao cảm kéo dài có thể liên quan đến những tác động bất lợi đối với sức khỏe tim mạch.