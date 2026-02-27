Thói quen hằng ngày giúp giảm nguy cơ mắc ung thư

Ông Tirathram Kaushik, bác sĩ phẫu thuật ung bướu Ấn Độ, cho biết yếu tố di truyền có vai trò nhất định nhưng không quyết định tất cả. Phần lớn ca bệnh xuất hiện do tiếp xúc kéo dài với thuốc lá, chế độ ăn thiếu lành mạnh, nhiễm trùng và ít vận động.

Những thói quen nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể tạo khác biệt lớn cho sức khỏe lâu dài, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Duy trì cân nặng hợp lý

Mỡ thừa trong cơ thể có thể gây viêm kéo dài, làm rối loạn hormone và khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết. Những thay đổi này tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển.

Một nghiên cứu đăng trên The Lancet cho thấy béo phì có liên quan đến ít nhất 13 loại ung thư, trong đó có ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư gan.

Ông Tirathram Kaushik cho biết giữ cân nặng ở mức hợp lý bằng cách ăn uống cân bằng và vận động thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh rõ rệt.

Người thường xuyên vận động có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư đại tràng thấp hơn so với người ít vận động Ảnh: AI

Tăng cường vận động thể chất

Vận động giúp điều hòa hormone, tăng sức đề kháng và giảm viêm trong cơ thể.

Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ khuyến nghị mỗi người nên vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần ở mức độ vừa phải.

Nghiên cứu công bố trên JAMA Internal Medicine cho thấy người thường xuyên vận động có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư đại tràng thấp hơn so với người ít vận động.

Ăn nhiều thực phẩm nguồn gốc thực vật

Trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Những chất này giúp bảo vệ tế bào, hạn chế tổn thương ADN và hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ngược lại, nếu ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nguy cơ mắc ung thư có thể tăng lên.

Hạn chế rượu bia

Rượu làm tăng nguy cơ ung thư vú, gan, ruột và khoang miệng.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết nguy cơ tăng theo lượng rượu tiêu thụ. Mỗi lần uống thêm đều làm nguy cơ tăng lên.

Bỏ thuốc lá

Thuốc lá gây ra nhiều loại ung thư và đứng đầu trong các nguyên nhân có thể phòng tránh.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết thuốc lá gây khoảng 20% ca tử vong do ung thư.

Người hút thuốc lâu năm vẫn có thể giảm nguy cơ nếu quyết tâm bỏ thuốc. Cơ thể bắt đầu phục hồi sau khi ngừng hút thuốc.

Bảo vệ da trước ánh nắng

Tia cực tím từ ánh nắng mặt trời làm tổn thương tế bào da. Tổn thương kéo dài làm tăng nguy cơ ung thư da.

Việc dùng kem chống nắng, mặc quần áo che chắn và tránh ra ngoài vào giờ nắng gắt giúp giảm nguy cơ u hắc tố và các dạng ung thư da khác.

Tiêm vắc xin phòng bệnh

Vắc xin HPV và viêm gan B giúp bảo vệ cơ thể khỏi các virus gây ung thư.

Các chuyên gia khuyến nghị tiêm chủng đầy đủ theo lịch để giảm nguy cơ bệnh trong tương lai. Đây là biện pháp phòng ngừa hiệu quả và an toàn.

Tầm soát ung thư định kỳ

Các phương pháp tầm soát giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, thậm chí ngăn ngừa bệnh bằng cách phát hiện các tổn thương tiền ung thư.

Chụp nhũ ảnh, xét nghiệm Pap, nội soi đại tràng và kiểm tra da định kỳ có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ sống nếu được thực hiện đúng thời điểm.