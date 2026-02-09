Thói quen khiến pin điện thoại 'chai' nhanh nhất cần bỏ ngay

Tại sao cùng một công năng sạc pin nhưng có củ sạc giá chỉ bằng một tô phở, trong khi loại khác lại đắt gấp 10 lần? Sự chênh lệch này không chỉ nằm ở thương hiệu mà còn là ranh giới giữa sự an toàn và hiểm họa cháy nổ ngay trong nhà bạn.

Bí mật đằng sau những củ sạc 'rẻ như cho'

Nhiều người dùng thường có tâm lý: "Sạc nào chẳng là sạc, miễn vào điện là được". Tuy nhiên, để có mức giá siêu rẻ, các nhà sản xuất vô danh đã phải thực hiện những màn cắt giảm linh kiện bên trong một cách triệt để.

Những bộ sạc giá rẻ tiềm ẩn nhiều rủi ro ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Từ việc sử dụng nhựa tái chế kém chất lượng, linh kiện điện tử lỗi thời cho đến việc lược bỏ hoàn toàn các chip quản lý dòng điện và cầu chì bảo vệ, kết quả là một thiết bị sạc không ổn định, dễ gây loạn cảm ứng, chai pin nhanh chóng và thậm chí là biến thành 'quả bom nổ chậm' mỗi khi quá nhiệt.

Bỏ quên những thông số quan trọng

Sự khác biệt lớn nhất của các bộ sạc cao cấp từ các hãng như Anker, Belkin hay UGreen chính là các chứng nhận an toàn quốc tế. Khi mua sạc, bạn hãy tìm hai ký hiệu quan trọng là UL và USB-IF.

Đây không chỉ là những logo trang trí mà là minh chứng cho việc thiết bị đã vượt qua hàng loạt bài kiểm tra khắc nghiệt về chống cháy nổ và tương thích dòng điện. Ngoài ra, công nghệ Power Delivery (PD) hiện đại hỗ trợ công suất lên tới 240W, giúp sạc an toàn cho cả những chiếc laptop đời mới nhất mà không gây hại cho linh kiện bên trong.

Một củ sạc có chứng nhận UL ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Thói quen sạc pin 24/7

Ngay cả khi bạn sở hữu một củ sạc xịn, việc cắm sạc liên tục trong ổ điện ngày này qua ngày khác vẫn là một sai lầm. Thói quen này không chỉ gây lãng phí điện năng mà còn khiến các linh kiện bên trong luôn trong trạng thái 'ngâm' điện, dẫn đến giảm tuổi thọ và tăng nguy cơ chập cháy do quá nhiệt.

Vì vậy, hãy nhớ rằng việc đầu tư vài trăm ngàn cho một bộ sạc chất lượng chính là cách rẻ nhất để bảo vệ chiếc smartphone hàng chục triệu đồng và sự an toàn của chính gia đình bạn.