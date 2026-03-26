Sức khỏe

Thói quen này buổi sáng giúp khỏe cả ngày

M.Phúc
26/03/2026 07:51 GMT+7

Bắt đầu ngày mới đúng cách là thói quen giúp cải thiện sức khỏe. Uống nước sau khi thức dậy, kết hợp vận động nhẹ và bữa sáng cân bằng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Uống một ly nước

Sau một đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Việc uống một ly nước vào buổi sáng giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, hỗ trợ tuần hoàn và cải thiện mức năng lượng.

Bà Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết: Bổ sung nước ngay khi thức dậy là cách đơn giản giúp cơ thể ‘khởi động’, đồng thời hỗ trợ quá trình trao đổi chất hoạt động hiệu quả hơn.

Việc uống một ly nước vào buổi sáng giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, hỗ trợ tuần hoàn và cải thiện mức năng lượng

Vận động nhẹ

Không chỉ dừng lại ở việc uống nước, các chuyên gia cũng khuyến khích vận động nhẹ vào buổi sáng. Chỉ cần 5 - 10 phút đi bộ, giãn cơ hoặc hít thở sâu cũng có thể cải thiện tuần hoàn máu và giúp tinh thần tỉnh táo hơn, theo Cleveland Clinic.

Ông Michael Mosley, chuyên gia về lối sống và sức khỏe (Anh), nhận định rằng vận động nhẹ buổi sáng giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ vào ban đêm.

Bữa sáng giàu dinh dưỡng

Một yếu tố quan trọng khác là bữa sáng giàu dinh dưỡng. Bữa sáng cân bằng với protein, chất xơ và chất béo lành mạnh giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác đói và duy trì năng lượng lâu dài.

Bà Katherine Zeratsky, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Mayo Clinic (Mỹ), cho biết trứng, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây là những lựa chọn phù hợp để bắt đầu ngày mới, theo Medical News Today.

Ngoài ra, việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng cũng đóng vai trò quan trọng. Theo Tổ chức nghiên cứu về giấc ngủ của Mỹ (Sleep Foundation), ánh sáng giúp điều chỉnh nhịp sinh học, cải thiện sự tỉnh táo ban ngày và hỗ trợ giấc ngủ ban đêm.

Có thể thấy bí quyết giúp khỏe cả ngày không nằm ở những phương pháp phức tạp, mà ở các thói quen nhỏ nhưng nhất quán: uống nước, vận động nhẹ, ăn sáng lành mạnh và đón ánh nắng sớm.

