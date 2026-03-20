Thói quen nghiến răng khi ngủ: Làm sao để khắc phục hiệu quả?

Người nghiến răng khi thức dậy thường bị đau hàm, đau đầu hoặc mỏi vùng mặt. Theo ước tính, khoảng 10% người lớn và 40% trẻ em có thói quen siết chặt hoặc nghiến răng khi ngủ. Hoạt động này diễn ra vô thức, do hệ thần kinh trung ương điều khiển, nên không thể tự kiểm soát hoàn toàn.

Nếu không xử lý đúng cách, nghiến răng có thể gây nứt vỡ răng, đau tai, đau đầu và rối loạn khớp thái dương hàm, theo Cleveland Clinic.

Bà Karyn Kahn, bác sĩ nha khoa tại Mỹ, cho biết việc thăm khám là bước quan trọng để xác định nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp.

Tư thế nằm nghiêng khi ngủ giúp giữ đầu thẳng hàng với cột sống. Tư thế này giúp giảm căng cơ hàm và hạn chế nghiến răng

Máng chống nghiến giúp bảo vệ răng

Máng chống nghiến là giải pháp đầu tiên được khuyến nghị khi tình trạng nghiến răng xảy ra thường xuyên. Thiết bị này giúp bảo vệ bề mặt răng khỏi mài mòn và giảm nguy cơ gãy vỡ.

Theo bà Kahn, máng được thiết kế đúng chuẩn giúp giảm căng cơ và áp lực lên khớp hàm. Máng do nha sĩ chế tác có thể điều chỉnh phù hợp với khớp cắn tự nhiên. Nhờ đó, răng, cơ và khớp hàm duy trì trạng thái cân bằng khi ngủ.

Giảm căng thẳng

Khi căng thẳng chưa được giải tỏa vào ban ngày, hệ thần kinh vẫn duy trì trạng thái kích thích vào ban đêm. Việc kiểm soát căng thẳng giúp giảm tần suất siết chặt hàm khi ngủ.

Hạn chế chất kích thích

Caffeine, rượu và nicotine đều tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Những chất này khiến cơ thể khó thư giãn hoàn toàn khi ngủ.

Việc giảm hoặc ngừng sử dụng các chất kích thích giúp hệ thần kinh ổn định hơn. Nhờ đó, cơ thể dễ bước vào trạng thái nghỉ ngơi, hạn chế hoạt động nghiến răng trong đêm.

Xây dựng thói quen thư giãn trước khi ngủ

Thói quen trước giờ ngủ ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng giấc ngủ và mức độ nghiến răng.

Bà Kahn khuyến nghị tránh sử dụng thiết bị điện tử ít nhất 1 giờ trước khi ngủ. Việc nghe nhạc nhẹ, chườm ấm vùng hàm hoặc tắm nước ấm giúp giảm căng cơ.

Ngoài ra, bạn cần tránh ăn quá no và sử dụng chất kích thích vào buổi tối để hạn chế kích thích hệ thần kinh.

Điều chỉnh tư thế ngủ đúng cách

Tư thế ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến khớp hàm. Nằm sấp khiến hàm lệch khỏi vị trí tự nhiên và tăng áp lực lên khớp thái dương hàm.

Tư thế nằm ngửa hoặc nằm nghiêng giúp giữ đầu thẳng hàng với cột sống. Tư thế này giúp giảm căng cơ hàm và hạn chế nghiến răng.

Thói quen chống tay lên đầu khi ngủ làm tăng áp lực lên hàm. Việc sử dụng gối phù hợp giúp giữ cổ và đầu ở vị trí ổn định, giảm co cứng cơ vùng hàm và cổ.

Chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường

Đau hàm kéo dài, đau đầu thường xuyên hoặc răng bị mẻ là những dấu hiệu cần được kiểm tra sớm. Nha sĩ sẽ xác định nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Bà Kahn cho biết không có một nguyên nhân duy nhất gây nghiến răng. Mỗi trường hợp cần được đánh giá toàn diện để tìm ra yếu tố tác động và xây dựng phương án điều trị hiệu quả.