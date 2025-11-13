Bác sĩ tiết lộ 2 tư thế ngủ gây hại cho cột sống

Tuy nhiên, không phải tư thế ngủ nào mang lại cảm giác êm ái cũng tốt cho cột sống. Việc duy trì tư thế ngủ sai có thể làm thay đổi cấu trúc tự nhiên của xương sống, gây áp lực lên các đốt sống và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài, theo tờ Hindustan Times.

Ông Rajneesh Kant, bác sĩ chỉnh hình và điều trị cột sống tại Ấn Độ, cho biết cách nằm ngủ quyết định khả năng nghỉ ngơi và phục hồi của cột sống.

Trong giấc ngủ, cơ thể tự chữa lành các cơ, dây chằng và khớp. Nếu tư thế ngủ tạo áp lực không đồng đều lên cột sống, các đốt sống có thể bị lệch và dây thần kinh bị chèn ép.

Khi tình trạng này kéo dài, người ngủ sai tư thế không chỉ gặp tình trạng cứng cổ, mỏi lưng vào buổi sáng mà còn có nguy cơ đau lưng, đau cổ mạn tính và rối loạn tư thế về lâu dài.

Hai tư thế ngủ được khuyến nghị là nằm ngửa với một chiếc gối nhỏ kê dưới đầu gối hoặc nằm nghiêng với một chiếc gối đặt giữa hai chân Ảnh minh họa: AI

Ngủ sấp gây áp lực lên cổ và thắt lưng

Tư thế khuyến cáo nên tránh là nằm sấp. Đây là thói quen phổ biến vì nhiều người cảm thấy dễ chịu khi nằm úp xuống giường. Song, tư thế này gây ra nhiều áp lực cho vùng cổ và lưng. Khi nằm sấp, đầu buộc phải xoay sang một bên trong thời gian dài để thở, khiến các cơ cổ bị căng và dây thần kinh ở vùng đốt sống cổ bị chèn ép.

Tư thế nằm sấp còn khiến phần lưng dưới bị cong lên một cách bất thường, tạo áp lực lớn lên vùng thắt lưng.

Nhiều người có thói quen ngủ sấp thường bị cứng cổ, đau lưng hoặc tê râm ran ở tay do dây thần kinh bị kích thích.

Theo ông Kant, đây là tư thế không tự nhiên và về lâu dài có thể làm sai lệch cấu trúc cột sống, gây ảnh hưởng đến khả năng vận động và phục hồi của cơ thể.

Ngủ cuộn tròn dễ gây cong lưng và giảm linh hoạt

Bác sĩ Kant cho rằng việc gập người quá mức khi ngủ cũng gây hại cho cột sống nếu duy trì thường xuyên. Khi đầu gối được kéo sát về ngực, cột sống bị cong tròn quá mức, làm tăng áp lực lên vùng lưng giữa và thắt lưng.

Khi cơ thể bị co lại trong tư thế cuộn tròn, việc hít thở sâu trở nên khó khăn hơn, các cơ gập hông bị co cứng và các cơ lưng bị kéo giãn quá mức. Về lâu dài, điều này khiến cơ thể giảm độ linh hoạt, dễ đau lưng mạn tính và hạn chế khả năng vận động.

Tư thế ngủ giúp bảo vệ cột sống

Theo bác sĩ Kant, tư thế ngủ tốt nhất là tư thế giúp duy trì đường cong tự nhiên của cột sống và giữ cho toàn thân được thẳng hàng trong suốt đêm.

Hai tư thế ngủ được khuyến nghị là nằm ngửa với một chiếc gối nhỏ kê dưới đầu gối hoặc nằm nghiêng với một chiếc gối đặt giữa hai chân. Những cách nằm này giúp trọng lượng cơ thể được phân bổ đều, tránh việc dồn áp lực vào vai, hông hoặc lưng dưới.

Khi cột sống được giữ ở vị trí tự nhiên, các đốt sống, cơ và dây chằng đều có điều kiện nghỉ ngơi và phục hồi. Nhờ đó, người ngủ dậy sẽ cảm thấy thoải mái, bớt đau mỏi và tràn đầy năng lượng hơn.

Duy trì tư thế ngủ đúng để cải thiện sức khỏe

Bác sĩ Kant nhấn mạnh rằng tư thế ngủ cũng quan trọng như tư thế ngồi hay đứng trong sinh hoạt hằng ngày.

Duy trì tư thế ngủ đúng không chỉ giúp giảm nguy cơ đau lưng và đau cổ mà còn hỗ trợ cải thiện sức khỏe toàn thân.

Khi cơ thể được nghỉ ngơi trong tư thế đúng, máu lưu thông tốt hơn, hệ thần kinh thư giãn và năng lượng được tái tạo hiệu quả hơn.