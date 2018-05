13 giây oan nghiệt tước đoạt mạng sống của 2 'hiệp sĩ đường phố'

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã thông tin về quá trình bắt 2 nghi can liên quan vụ án trên.

Tối 13.5, nhóm " hiệp sĩ " đang trên đường tuần tra thì phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe máy hiệu Exciter màu đỏ, có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi đến số nhà 348C đường Cách Mạng Tháng Tám (P.10, Q.3), phát hiện chiếc xe SH đậu bên đường, người ngồi sau xe Exciter đã xuống bẻ khóa. Lúc này nhóm "hiệp sĩ" lao vào khống chế. Tuy nhiên, các "hiệp sĩ đường phố" đã bị một nghi can dùng dao chống trả, gây thương tích cho 5 người gồm anh Nguyễn Văn Thôi, anh Nguyễn Hoàng Nam, anh Trần Văn Hoàng, anh Đinh Phú Quý và anh Nguyễn Đức Huy (anh Huy không nằm trong nhóm "hiệp sĩ Q.Tân Bình). Do thương tích quá nặng nên anh Thôi và anh Nam tử vong. Sau khi gây án, 2 nghi can lên xe tẩu thoát về hướng vòng xoay Ngã Sáu Dân Chủ.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc công an TP.HCM dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì cuộc họp, phối hợp với công an Q.3, Q.Tân Phú, Q.12, Q.10, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Bình và H.Hóc Môn tiến hành rà soát các nghi phạm và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khác để xác định các hung thủ.



Đến sáng 14.5, Công an phát hiện và triệu tập Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ở Hóc Môn) về cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc. Ban đầu, Phú không khai nhận mình phạm tội.



Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, PC45 phối hợp với Công an Q.Gò Vấp đã bắt giữ Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ở P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) đang lẩn trốn ở P.9, Q.Gò Vấp. Bước đầu, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi cùng với Phú.

Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 13.5, Phú gọi điện rủ Tài nhưng Tài không nghe máy. Sau đó, Tài gọi điện lại cho Phú thì được "rủ" đi... trộm xe máy.

Khi phát hiện chiếc xe SH trước một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Tài xuống phá ổ khóa để lấy xe. Khi Tài dựng xe xuống lòng đường thì bị các "hiệp sĩ" phát hiện. Tài đã dùng dao mang theo đâm chém, gây thương tích cho nhiều người.



Sau khi gây án, Phú dùng xe Exciter chở Tài bỏ trốn đến ngày 14.5 thì bị công an triệu tập, bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tài và Phú, thu được 1 xe Exciter màu đỏ là phương tiện gây án. Tại nơi ở và lẩn trốn của Tài, công an phát hiện 1 điện thoại di động, 1 con dao là hung khí gây án.