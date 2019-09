2 huyện ở Đồng Nai bị ngập nặng, Thủy điện Trị An vô can

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai khẳng định các khu vực ngập thuộc huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu là do mưa lớn từ thượng nguồn đổ về, kết hợp lượng mưa tại chỗ, cùng với xả nước của các hồ thủy lợi, chứ không phải do Thủy điện Trị An xả lũ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ tối 18 đến sáng 19.9, khu vực ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) bị ngập nặng khiến 150 hộ dân bị ảnh hưởng, phải di dời; cùng với đó là ngập 190 ha ao nuôi cá, thiệt hại lớn về tài sản.

Thủy điện Trị An xả lũ qua đập tràn để bảo vệ hồ chứa Ảnh: Lê Lâm

Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 20.9, ông Phạm Xuân Hà, Bí thư Huyện ủy H.Trảng Bom cho biết do khu vực trên trũng nên thường hay bị ngập nước nhưng đợt này là ngập nặng nhất, có nơi sâu hơn 1 m; lực lượng công an, quân đội, dân quân di dời dân và cứu tài sản.

“Nguyên nhân là do hồ Trị An, hồ Sông Mây nằm trên địa bàn xã lũ, cộng với mưa lớn khiến nước ở các con suối dâng cao, nước trong này không thoát ra được", ông Phạm Xuân Hà nói.

Tuy nhiên, Giám đốc Thủy điện Trị An phủ nhận nguyên nhân trên. Trả lời PV Thanh Niên vào chiều cùng ngày, Giám đốc Thủy điện Trị An Võ Tấn Nhẫn khẳng định: “Thủy điện Trị An xả lũ không ảnh hưởng gì đến địa bàn H.Trảng Bom, khu vực ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn) bị ngập là do hồ Sông Mây”.