3 người chết, 2 người mất tích do mưa bão

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 30.8 cho biết, sáng sớm cùng ngày, bão số 4 đã đi vào các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) rồi tiếp tục di chuyển sang Lào và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực bắc Trung bộ, đặc biệt là Nghệ An và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như tại Sao Vàng (Thanh Hóa) mưa 86,9 mm, Quỳ Châu (Nghệ An) mưa 51,3 mm. Vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng.

Tại Yên Bái, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra đêm 29 và trong ngày 30.8 gây thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng. Đến 16 giờ chiều 30.8, giông lốc tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và TX.Nghĩa Lộ đã làm 652 nhà dân hư hỏng, 137 ha lúa và cây lâm nghiệp thiệt hại. Tại Lào Cai, mưa lớn kèm giông xảy ra ở H.Văn Bàn làm 80 nhà dân tốc mái. Tại Hòa Bình, chiều 30.8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Bùi Văn Sáu (50 tuổi, trú xã Kim Chuy, H.Kim Bôi) bị lũ cuốn từ tối 29.8, do khu vực này có mưa lớn.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng ) đến ngày 30.8, mưa giông và ảnh hưởng bão số 4 đã làm 1 người chết tại Hà Nội, 2 người ở Lào Cai bị mất tích do lũ cuốn. Tại các địa phương, có 1.177 ngôi nhà hư hỏng, 206 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Mưa lớn khiến hàng ngàn học sinh Thanh Hóa phải nghỉ học Ảnh: Phúc Ngư

Ngập lụt nhiều nơi ở Thanh Hóa

Theo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 30.8, mưa lớn khiến TT.Ngọc Lặc (H.Ngọc Lặc) tê liệt hoàn toàn. QL15A qua TT.Ngọc Lặc ngập sâu có nơi đến 80 cm. H.Ngọc Lặc có gần 800 ha lúa và hơn 200 ha cây lâu năm, 96 nhà dân bị ngập. Tại H.Quan Sơn, 20 hộ dân ở xã Sơn Thủy phải sơ tán trước nguy cơ sạt lở. Các bản Sa Ná, Son và Ché Lầu của xã Na Mèo vừa gánh chịu hậu quả nặng nề do lũ quét sau bão số 3 nay lại bị cô lập do nước sông Luồng dâng cao. Tại xã Lương Sơn (H.Thường Xuân), mưa to làm đổ sập 1 ngôi nhà và 2 ngôi nhà khác bị tốc mái; 75 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Đến chiều 30.8, mưa lớn đã làm ngập lụt 171 ha lúa mùa của H.Thường Xuân; đường nối các xã Tân Thành, Luận Khê, Xuân Cao, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Thắng, Lương Sơn, Yên Nhân, Bát Mọt… nhiều điểm bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông... Tỉnh lộ 516B đi qua các xã Thành Tiến, Thành Long, Thành An và Ngọc Trạo (H.Thạch Thành) ngập sâu, nhiều điểm ngập từ 50 - 70 cm, khiến giao thông ách tắc. Tại xã Thành Long (H.Thạch Thành), nước từ đồi núi đổ về hồ Tây Trác dâng tràn bờ gây ngập hàng chục ngôi nhà và hơn 500 ha cây trồng, ao hồ của người dân. Mưa lớn khiến hàng ngàn học sinh tại Thanh Hóa phải nghỉ học.

Tàu cá gặp nạn được tàu của Biên phòng Quảng Trị tiếp nhận từ tàu kiểm ngư và lai dắt tiếp vào bờ Ảnh: Thanh Lộc

Nhiều tàu gặp nạn

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Bình, bão số 4 làm 20 nhà dân, nhà tạm tại H.Quảng Ninh và TP.Đồng Hới hư hỏng, tốc mái; 1 trường học, 2 nhà văn hóa hư hỏng; 600 ha lúa, 4 ha hoa màu và 27 ha cây ăn quả bị ngập; 1.500 cây cối bị đổ gãy.

1 người ở H.Quảng Ninh bị thương, 1 người chết là ông Nguyễn Ngọc Việt (54 tuổi, ở P.Quảng Thuận, TX.Ba Đồn) do bị ngã từ trên mái xuống khi chằng chống nhà tối 29.8.

Trưa 30.8, tàu cá QB 91124 TS do ông Nguyễn Quang Thoại (TP.Đồng Hới) làm thuyền trưởng cùng 13 thuyền viên đã được lai dắt thành công vào cảng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị). Tàu QB 98218TS của ông Nguyễn Ngọc Hải (ở P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn) đã được tàu kiểm ngư tiếp cận cứu hộ, lai dắt về an toàn. Riêng tàu cá QB 98799 TS của ông Nguyễn Văn Dũng (ở xã Quảng Trung, TX.Ba Đồn) mặc dù được tàu kiểm ngư KN305 tiếp cận và lai dắt nhưng đi được 10 hải lý thì bị chìm, 2 thuyền viên trên tàu đã lên tàu kiểm ngư KN305.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 30.8, tàu cá mang số hiệu ĐNa - 91083 TS do anh Lê Văn Huy, 27 tuổi, ở Thọ Quang, Đà Nẵng làm thuyền trưởng chở 2 thuyền viên, khi đang neo đậu tại khu vực đảo Sơn Chà tránh trú bão số 4 thì bị đứt dây neo, bị sóng đánh dạt vào ghềnh đá. Đồn biên phòng Lăng Cô (Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên-Huế) cùng ngư dân cứu hộ, cứu nạn, đưa tàu ra khu vực xa ghềnh đá an toàn.

Chiều 30.8, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 35038 TS do ông Đỗ Minh Hùng (ở xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng, đã bị chìm tại khu vực cách bãi đá Thuận An, cách TP.Huế khoảng 34 hải lý về phía đông. Hai ngư dân trên tàu được tàu BĐ 92028 TS do ông Nguyễn Thành Vũ (ở xã Mỹ Thắng) làm thuyền trưởng, kịp thời cứu. Sáng 29.8, hai tàu cá này đang trên đường đi tránh trú bão số 4 thì tàu cá BĐ 35038 TS gặp nạn.