4 ngư dân trôi trên biển 25 giờ: 'Chúng tôi đã nghĩ sẽ chết trên biển!'

Khi đã nằm trên chiếc giường ở Trạm xá quân y của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị vào chiều 6.9, 4 ngư dân quê Nghệ An vẫn còn run lẩy bẩy và thều thào rằng mình đã quá may mắn khi sống sót qua 25 giờ ôm độc một chiếc ván gỗ trôi lênh đênh trên biển...

4 ngư dân đó là Trần Văn Cường (16 tuổi), Ngô Xuân Xô (19 tuổi), Lê Văn Chiến (18 tuổi, cùng trú xã Xuân Sơn, H.Quỳnh Lưu) và Phan Huy Hoàng (26 tuổi, trú xã Quỳnh Thọ, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An).

8 giờ ngày 5.9, tại cửa Gianh (Quảng Bình), tàu cá NA 93010 TS do ông Cao Văn Ý (38 tuổi, quê Nghệ An) làm thuyền trưởng ra khơi sau nhiều ngày vào bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới . 7 ngư dân đều quê Nghệ An không thể ngờ đó chính là chuyến hải trình cuối cùng của con tàu này... Bởi chỉ vừa ra cửa biển chừng hơn chục hải lý, tàu đã bị những con sóng lớn đánh chìm.