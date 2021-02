Ăn tết trên đường biên

Long An có đoạn biên giới dài 132,97 km, địa bàn khu vực biên giới gồm 20 xã thuộc 5 huyện và 1 thị xã biên giới, dân số khoảng 29.500 hộ/107.000 nhân khẩu; tiếp giáp với 17 xã/4 quận, huyện, thuộc 2 tỉnh Svay Riêng và Pray Veng, Vương quốc Campuchia.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp , đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của bộ đội biên phòng (BĐBP) Long An càng trở nên khó khăn, vất vả.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid -19, BĐBP Long An đã tạm đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ , duy trì 12 trạm kiểm soát BP; phối hợp với lực lượng công an, quân sự tổ chức 36 chốt (với 386 cán bộ chiến sĩ) và sử dụng chó nghiệp vụ để chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở 24/24 giờ, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh, vượt biên, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới; tăng cường 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện phòng, chống dịch.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

BĐBP Long An cũng đã phối hợp tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tổ chức in phát tờ rơi, sử dụng băng rôn, pano, hơn 200 tranh, ảnh cổ động; tổ chức tuyên truyền tập trung cho gần 9.000 lượt người, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng hơn 2.500 buổi về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Đặc biệt, thời gian qua, BĐBP Long An đã tăng cường bám địa bàn, cập nhật thông tin, nắm bắt kịp thời chủ trương, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của nước bạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, quản lý tốt người xuất, nhập cảnh và đã làm thủ tục nhập cảnh, phối hợp bắt giữ, bàn giao, đưa đi cách ly y tế 686 người Việt Nam , 13 người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy BĐBP Long An cho biết: Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này, ngoài việc tăng cường việc chốt giữ, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn tập trung vào các việc như: Củng cố lán trại cho các tổ, chốt phòng, chống dịch sẵn sàng bảo đảm cho đơn vị trong mọi tình huống; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới để cán bộ chiến sĩ an tâm đón tết với phương châm: “Bám biên giới, bám địa bàn và ăn tết trên đường biên”...